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Флик ужесточает правила в «Барселоне» в связи со скандалом с Ямалем

вчера, 08:43

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ужесточил правила поведения в раздевалке и существенно сократил количество развлекательных мероприятий для футболистов.

Кроме того, коммерческие события и маркетинговые кампании клуба теперь будут проводиться в меньшем масштабе, чтобы не отвлекать игроков от их повседневных задач и обязанностей.

Вероятно, решения Флика были обусловлены скандалом, связанным с вечеринкой вингера Ламина Ямаля по случаю его 18-летия.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 12:17
В интернете никто не выложил этот праздник малолетнего 14ка?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:52, ред.
Ну допустим, что правила поведения в раздевалке ещё как-то можно ужесточить... Правда непонятно какой в этом толк..., ну да ладно. Связано это скорее не с карликами Ямы, а с парнишкой из Фулхэма, который снимал дурачество партнёров и выкладывал их в сеть...

В части маркетинговых и коммерческих мероприятий..., как у немца это выйдет, непонятно. Барселона - один из грандов мирового уровня и быть в тренде её обязанность. А по коммерческим вопросам так и вовсе каталонцам надо двигать свой бренд..., продавая логотип направо/ налево... Бабла то не больно много у них.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:26
Игроков нужно держать в строгости, иначе они могут забыть о футболе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:21
Да что же они все прицепились к этим несчастным карликам? А если честно, то некоторые звёздные игроки слишком много привлекают к себе внимание журналистов. Это вредит репутации популярного клуба. Встряска была необходима.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:15
Всё правильно делает у него не забалуешь
Гость
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