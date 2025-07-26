Флик ужесточает правила в «Барселоне» в связи со скандалом с Ямалем

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ужесточил правила поведения в раздевалке и существенно сократил количество развлекательных мероприятий для футболистов.
Кроме того, коммерческие события и маркетинговые кампании клуба теперь будут проводиться в меньшем масштабе, чтобы не отвлекать игроков от их повседневных задач и обязанностей.
Вероятно, решения Флика были обусловлены скандалом, связанным с вечеринкой вингера Ламина Ямаля по случаю его 18-летия.
В части маркетинговых и коммерческих мероприятий..., как у немца это выйдет, непонятно. Барселона - один из грандов мирового уровня и быть в тренде её обязанность. А по коммерческим вопросам так и вовсе каталонцам надо двигать свой бренд..., продавая логотип направо/ налево... Бабла то не больно много у них.
В части маркетинговых и коммерческих мероприятий..., как у немца это выйдет, непонятно. Барселона - один из грандов мирового уровня и быть в тренде её обязанность. А по коммерческим вопросам так и вовсе каталонцам надо двигать свой бренд..., продавая логотип направо/ налево... Бабла то не больно много у них.