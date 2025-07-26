Флик ужесточает правила в «Барселоне» в связи со скандалом с Ямалем

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вчера, 08:43

Главный тренер «Барселоны» ужесточил правила поведения в раздевалке и существенно сократил количество развлекательных мероприятий для футболистов.

Кроме того, коммерческие события и маркетинговые кампании клуба теперь будут проводиться в меньшем масштабе, чтобы не отвлекать игроков от их повседневных задач и обязанностей.

Вероятно, решения Флика были обусловлены скандалом, связанным с вечеринкой вингера по случаю его 18-летия.