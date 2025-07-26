Игроки МЮ в США опробовали охлаждающие куртки для борьбы с жарой

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сегодня, 00:49

Футболисты «Манчестер Юнайтед» познакомились с высокотехнологичными охлаждающими куртками перед тренировкой в Чикаго в пятницу.

Клуб совместно с техническим спонсором Adidas решили опробовать способ охлаждения, который, как ожидается, будет широко использоваться на чемпионате мира в США следующим летом.

Руководитель отдела физической подготовки Эд Ленг сообщил игрокам, когда они разминались на стадионе «Солдер Филд», что они будут надевать серебряные куртки после разминки и в перерыве трёх матчей предсезонного турне. Тренер Чарли Оуэн продемонстрировал одну из них команде.

Инновационная идея ранее была опробована в велоспорте и Формуле-1.

МЮ может столкнуться с аномальной жарой в играх с «Вест Хэмом» в Нью-Джерси в субботу и «Борнмутом» в Чикаго в следующий четверг.

Манкунианцы отправятся из Чикаго в Нью-Джерси позднее в пятницу. На стадионе «Метлайф», где в следующем году пройдёт финал чемпионата мира, ожидается температура выше 27 градусов.