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Игроки МЮ в США опробовали охлаждающие куртки для борьбы с жарой

сегодня, 00:49

Футболисты «Манчестер Юнайтед» познакомились с высокотехнологичными охлаждающими куртками перед тренировкой в Чикаго в пятницу.

Клуб совместно с техническим спонсором Adidas решили опробовать способ охлаждения, который, как ожидается, будет широко использоваться на чемпионате мира в США следующим летом.

Руководитель отдела физической подготовки Эд Ленг сообщил игрокам, когда они разминались на стадионе «Солдер Филд», что они будут надевать серебряные куртки после разминки и в перерыве трёх матчей предсезонного турне. Тренер Чарли Оуэн продемонстрировал одну из них команде.

Инновационная идея ранее была опробована в велоспорте и Формуле-1.

МЮ может столкнуться с аномальной жарой в играх с «Вест Хэмом» в Нью-Джерси в субботу и «Борнмутом» в Чикаго в следующий четверг.

Манкунианцы отправятся из Чикаго в Нью-Джерси позднее в пятницу. На стадионе «Метлайф», где в следующем году пройдёт финал чемпионата мира, ожидается температура выше 27 градусов.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:04
Главное чтобы польза была от этого, а не просто реклама...
u3jjj7tecd3p
u3jjj7tecd3p
сегодня в 07:55
Следующим этапом в Америке будут охлаждённые трусы, играли бы в хоккей,да баскетбол,свои традиционные игры, нет занялись соккером
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:19
Чего только капиталисты не придумывают, чтобы денег заработать?
787c8s3pypgp
787c8s3pypgp
сегодня в 07:01
А не проще ли найти более прохладный климат.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:40
Технологии не стоят на месте...21 век...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:49
надеюсь. матч с ВХ будет получше, чем с Лидсом.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 02:47
Думаю, что это очень полезное изобретение. Прогресс, к счастью, не стоит на месте. Возможно, скоро придумают и охлаждающую форму, в которой футболисты смогут играть непосредственно в жаркую погоду, не испытывая при этом дискомфорта.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:46
"Они будут надевать серебряные куртки" - Заодно и от сглаза защитят (МЮ это сейчас не помешает)...)))
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