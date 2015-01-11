Тотти отпраздновал гол в ворота «Лацио», сделав селфи

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11 января 2015, 18:39

«Соккер.Ру»

провёл

данного матча.

следует моде: капитан «Ромы» оригинально отпраздновал один из своих голов в римском дерби.38-летний футболист запечатлел себя, сделав фото на мобильный телефон. При этом он не без доли иронии сложил губы «уточкой».