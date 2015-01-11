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Тотти отпраздновал гол в ворота «Лацио», сделав селфи

11 января 2015, 18:39
Франческо Тотти следует моде: капитан «Ромы» оригинально отпраздновал один из своих голов в римском дерби.

38-летний футболист запечатлел себя, сделав фото на мобильный телефон. При этом он не без доли иронии сложил губы «уточкой».



«Соккер.Ру» провёл онлайн-трансляцию данного матча. 
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Перевод с Vine.co Автор: GreenMus
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