Тотти отпраздновал гол в ворота «Лацио», сделав селфи

Франческо Тотти следует моде: капитан «Ромы» оригинально отпраздновал один из своих голов в римском дерби.
38-летний футболист запечатлел себя, сделав фото на мобильный телефон. При этом он не без доли иронии сложил губы «уточкой».
«Соккер.Ру» провёл онлайн-трансляцию данного матча.
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