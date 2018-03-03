Россия. Премьер-Лига 2017/2018

Каррера: «„Локомотив“ сильнее нас и является фаворитом в чемпионской гонке»

03 марта 2018, 18:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о «Локомотиве», с которым «красно-белым» предстоит встретиться завтра в рамках 21-го тура РФПЛ:

«У „Локомотива“ на восемь очков больше, они сильнее нас и являются фаворитами в чемпионской гонке. На данный момент это команда, которую нужно побеждать, завтрашний матч очень важен, так как нам нужно постараться их догнать. При этом „Локомотив“, „Спартак“, „Зенит“ и ЦСКА находятся в одной весовой категории.

Таски продолжает лечение, Боккетти почувствовал небольшую боль вчера из-за холода, а у Зе Луиша старые проблемы. Можно ждать завтра Максимовича в стартовом составе, потому что у меня осталось всегда два центральных защитника».

Отметим, что этот матч принесет рекордную выручку «железнодорожникам».

Шишанутый
03 марта 2018 в 21:58
Спартак должен побеждать! Желателно курпно. Тогда Локо посыпется и сольет остаток сезона. Если Локо завтра не проиграет то это придаст им сил и уже не упустит первое метсо.
adeptch69
03 марта 2018 в 21:49
Хм, мне кажется по сегодняшнему игровому дню Краснодар выглядит сильнее ЦСКА, ну это очевидно, зря Каррера недооценил быков
Red-green-Hooligans
03 марта 2018 в 21:24
Главное Кутепова в старте выпусти Массимо, дальше Миранчуки с Фернандешем разрулят))
bbb370
03 марта 2018 в 21:06
Удачи Спартаку! Завтра буду на стадионе. Редко выбираюсь на стадион. Один-два раза за сезон, но завтрашний матч пропустить нельзя. Говорят будет аншлаг.
Killabyte
03 марта 2018 в 19:15
Будет битва
Colonist
03 марта 2018 в 18:53
Все верно сказал Шеф! Мы победим!
blitz
03 марта 2018 в 18:41
Физрук соломку стелет.
EAGinLE
03 марта 2018 в 18:24
УдачиСпартаку .
