Каррера: «„Локомотив“ сильнее нас и является фаворитом в чемпионской гонке»

03 марта 2018, 18:14

Наставник «Спартака» поделился мнением о «Локомотиве», с которым «красно-белым» предстоит встретиться завтра в рамках 21-го тура РФПЛ:

«У „Локомотива“ на восемь очков больше, они сильнее нас и являются фаворитами в чемпионской гонке. На данный момент это команда, которую нужно побеждать, завтрашний матч очень важен, так как нам нужно постараться их догнать. При этом „Локомотив“, „Спартак“, „Зенит“ и ЦСКА находятся в одной весовой категории.

Таски продолжает лечение, Боккетти почувствовал небольшую боль вчера из-за холода, а у Зе Луиша старые проблемы. Можно ждать завтра Максимовича в стартовом составе, потому что у меня осталось всегда два центральных защитника».

Отметим, что этот матч принесет рекордную выручку «железнодорожникам».