Месси забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился забитым голом в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».
Аргентинец поразил ворота на 128-й секунде игры, что является его самым быстрым голом в карьере в матчах ЛЧ. Кроме того, Месси впервые с декабря 2015 года забил в Лиге чемпионов правой ногой.
Но когда он сделал второй гол это было красиво.
Но когда он сделал второй гол это было красиво.
А мы смотрим второй тайм!!!
Вперед- Барселона!!!
А мы смотрим второй тайм!!!
Вперед- Барселона!!!
А она у него для ходьбы!!!)))
А она у него для ходьбы!!!)))
Во втором голе- 6 защитников!!! Мало, надо Конте выходить!! Аха ха)))
Во втором голе- 6 защитников!!! Мало, надо Конте выходить!! Аха ха)))
Амурцы и прочие АПЛовцы опять не успели гол Месси разглядеть!!!
Бинокль вам в помощь!)))
Амурцы и прочие АПЛовцы опять не успели гол Месси разглядеть!!!
Бинокль вам в помощь!)))