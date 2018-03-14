Месси забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов

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14 марта 2018, 23:36

Нападающий «Барселоны» отличился забитым голом в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Аргентинец поразил ворота на 128-й секунде игры, что является его самым быстрым голом в карьере в матчах ЛЧ. Кроме того, Месси впервые с декабря 2015 года забил в Лиге чемпионов правой ногой.