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Месси забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов

14 марта 2018, 23:36
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился забитым голом в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Аргентинец поразил ворота на 128-й секунде игры, что является его самым быстрым голом в карьере в матчах ЛЧ. Кроме того, Месси впервые с декабря 2015 года забил в Лиге чемпионов правой ногой.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
15 марта 2018 в 15:13
Удачи и успехов Месси. рождение сына вдохновило Лионеля.
112910415
112910415
15 марта 2018 в 05:45
лучший!
Бригант 669
Бригант 669
15 марта 2018 в 01:51
хоть ты лопни, хоть ты тресни Лионель на первом месте!!!
Apsny
Apsny
15 марта 2018 в 01:23
Интересные голы вышли).

Но когда он сделал второй гол это было красиво.
Zidane.5
Zidane.5
15 марта 2018 в 01:04
Ла-лига по полной проехалась над апловцами.)))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
15 марта 2018 в 01:01
Точно)))
drug01
drug01
15 марта 2018 в 00:40
И вновь золотой Месси!!!!!Браво !
Kerri
Kerri
15 марта 2018 в 00:37
Если правой, то не считается.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
14 марта 2018 в 23:49
Такое жалкое у них состояние)))
А мы смотрим второй тайм!!!
Вперед- Барселона!!!
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ Vladimir808 (раскрыть)
14 марта 2018 в 23:47
они успели,сейчас скажут,заслуги Месси нет,просто пнул мяч в сторону ворот и все.....
Vladimir808
Vladimir808
14 марта 2018 в 23:44
Вообще первый гол надо отменить, Месси забил правой!!!
А она у него для ходьбы!!!)))
Миша Вилков
Миша Вилков
14 марта 2018 в 23:43
Куртуа накосячил конечно!
Vladimir808
Vladimir808 ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
14 марта 2018 в 23:43
В первой атаке 9 защитников было против трех Барсов!!!
Во втором голе- 6 защитников!!! Мало, надо Конте выходить!! Аха ха)))
Vladimir808
Vladimir808
14 марта 2018 в 23:41
Что он делает!!!
Амурцы и прочие АПЛовцы опять не успели гол Месси разглядеть!!!
Бинокль вам в помощь!)))
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