Калининград посетят 2 тыс. бельгийских туристов во время ЧМ-2018

1521616511

21 марта 2018, 10:15

Посол Королевства Бельгия в РФ Жан Артур Режибо заявил, что две тысячи туристов из Бельгии планируют приехать в Калининград в период игр чемпионата мира по футболу.

«По нашим данным, в регионе ожидается порядка двух тысяч бельгийских туристов.

Наши болельщики обязательно захотят посетить матч со сборной Англии, проникнуться футбольной атмосферой, посетить фан-зону».



Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).



Ранее сообщалось, что до 1 миллиона болельщиков ожидается в Москве в дни чемпионата мира.