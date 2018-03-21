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Калининград посетят 2 тыс. бельгийских туристов во время ЧМ-2018

21 марта 2018, 10:15

Посол Королевства Бельгия в РФ Жан Артур Режибо заявил, что две тысячи туристов из Бельгии планируют приехать в Калининград в период игр чемпионата мира по футболу.

«По нашим данным, в регионе ожидается порядка двух тысяч бельгийских туристов.

Наши болельщики обязательно захотят посетить матч со сборной Англии, проникнуться футбольной атмосферой, посетить фан-зону».

Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

Ранее сообщалось, что до 1 миллиона болельщиков ожидается в Москве в дни чемпионата мира.

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Источник: tass.ru
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Борисыч1
Борисыч1
21 марта 2018 в 11:43
А нигеры из Нигерии и марокканцы из Марокко не приедут?
ДАША Д
ДАША Д
21 марта 2018 в 10:28
Вот им пиво точно не надо продавать
Гость
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