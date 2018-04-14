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«Рубин» на выезде без проблем переиграл «Амкар»

14 апреля 2018, 13:23
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)0 : 3Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В матче 26-го тура РФПЛ «Рубин» на выезде обыграл «Амкар».

Пермь, стадион «Звезда»

«Амкар» – «Рубин» – 0:3 (0:2)
Голы: Азмун 24, Азмун 38, Кузьмин 76.

«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Белоруков 46), Комолов, Гащенков (Мельников 34), Огуде, Эзатолахи (Бодул 56), Оланаре.
Главный тренер: Вадим Евсеев.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат (Камболов 90+1), Навас, Сорокин, Кузьмин, Коновалов, Подберезкин (Жемалетдинов 87), Нобоа, Попов, Азмун.
Главный тренер: Курбан Бердыев.

Предупреждения: Огуде 23, Азмун 45+1, Сорокин 53.

Судья: Игорь Федотов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

Напомним, что в матче предыдущего тура «Рубин» на домашнем поле обыграл «Ахмат».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
FC Rubin Russia
FC Rubin Russia
14 апреля 2018 в 23:35
Бердыев рулит!!!
Всем привет кто болеет за "Ак Барс" в финале!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
14 апреля 2018 в 18:59
Да ладно,хоть так,а то тут иной раз такие заголовки,что мозг взрывается.Как то раз встретилось слово "Аннигилировал"
Beyond Infinity
Beyond Infinity
14 апреля 2018 в 18:50
Молодцы ФК Рубин!!! Ура!!! Неужели разгром...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля 2018 в 18:47
Случайно, бывает. Удачи Амкару!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
14 апреля 2018 в 18:02
Амкар был никакущим, а Рубин провел один из лучших матчей в сезоне! Вот и первое поражение потерпел Вадик Евсеев.....Ладно, Пермь тоже не сразу строилась. Болельщиков Рубина с разгромной выездной победой!
DonaDonni
DonaDonni
14 апреля 2018 в 17:48
РУБИН НА НОГИ ВСТАЕТ. МОЛОРИКИ.
Dlen
Dlen
14 апреля 2018 в 17:44
Молодцы!Так держать!!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
14 апреля 2018 в 16:35, ред.
«Рубин» на выезде РАЗГРОМИЛ «Амкар»

разница в три мяча считается разгромом если что)

редакторы сайта как всегда не знают как преподать новость(мож в десятый класс снова вернутся)
soccer2014
soccer2014
14 апреля 2018 в 16:23
Рубин классно играл!!!
Шуnя771
Шуnя771
14 апреля 2018 в 15:58
Рубиновых с победой!

Азмун!!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
14 апреля 2018 в 15:57
KBB is the best
i believe
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 апреля 2018 в 15:40
"Рубин" победил заслуженно, с чем поздравляю его и болельщиков.
Скорее всего казанцы будут бороться за выход в Лигу Европы.
Команда Бердыева имеет все основания попасть туда.
Казанский
Казанский ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
14 апреля 2018 в 15:39
Так открой))Иди уже и этого не можешь?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
14 апреля 2018 в 15:32
Болелам Рубина на стадионе в Перьми-респект. "Нас мало, но мы в тельняшках"-это тоже про них. Приятно было видеть их радость).
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
14 апреля 2018 в 15:28
Я не сомневался в победе Рубина
Адвокат 76
Адвокат 76
14 апреля 2018 в 15:28
Рубин с победой!
loko7
loko7
14 апреля 2018 в 15:18
Урок для Локомотива от Курбана Бердыева.
Казанский
Казанский
14 апреля 2018 в 15:13
cadmiy
Держи,это тебе сейчас нужно
Казанский
Казанский ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
14 апреля 2018 в 15:11
    cadmiy
    cadmiy
    14 апреля 2018 в 15:11
    Очередной фарс, далекий от футбола.
    нечитайло
    нечитайло
    14 апреля 2018 в 14:51
    Очень жаль за Амкар
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    14 апреля 2018 в 14:48
    Всю Казань - с победой ! От души !
    EAGinLE
    EAGinLE
    14 апреля 2018 в 14:30
    С победой .
    Казанский
    Казанский ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
    14 апреля 2018 в 14:24
    Да,все голы на загляденье)))
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответ Egorium (комментарий удален) (раскрыть)
    14 апреля 2018 в 14:23
    Уже обсудил). На будущий год, эта "пердивная" команда лазурь то развальцует, как надо).
    Казанский
    Казанский
    14 апреля 2018 в 14:23
    Желтую Азмуну надо опротестовать в КДК,иначе Сердару грозит пропустить матч с Ростовом,а они тоже не подарок
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответ Казанский (раскрыть)
    14 апреля 2018 в 14:22
    И голы тоже). Не натужные, красивые, с комбинациями. В передачах брака мало, всё по делу).
    Казанский
    Казанский ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
    14 апреля 2018 в 14:18
    Конечно все молодцы.Я просто написал,кого из питерского денежного плена надо спасать и которые могут помочь Рубину.А комбинационный футбол Рубина начинает приносить эстетическое удовольствие))
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответ Казанский (раскрыть)
    14 апреля 2018 в 14:16
    Вся команда молодцы Коля!). И судья нормально отсудил.
    Казанский
    Казанский ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
    14 апреля 2018 в 14:13
    ЦСКА,ГВК-это же конский язык аббревиатур.Ты не понимаешь?))
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