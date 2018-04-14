«Рубин» на выезде без проблем переиграл «Амкар»

В матче 26-го тура РФПЛ «Рубин» на выезде обыграл «Амкар».
Пермь, стадион «Звезда»
«Амкар» – «Рубин» – 0:3 (0:2)
Голы: Азмун 24, Азмун 38, Кузьмин 76.
«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Белоруков 46), Комолов, Гащенков (Мельников 34), Огуде, Эзатолахи (Бодул 56), Оланаре.
Главный тренер: Вадим Евсеев.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат (Камболов 90+1), Навас, Сорокин, Кузьмин, Коновалов, Подберезкин (Жемалетдинов 87), Нобоа, Попов, Азмун.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Предупреждения: Огуде 23, Азмун 45+1, Сорокин 53.
Судья: Игорь Федотов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
Напомним, что в матче предыдущего тура «Рубин» на домашнем поле обыграл «Ахмат».
Всем привет кто болеет за "Ак Барс" в финале!!!
Всем привет кто болеет за "Ак Барс" в финале!!!
разница в три мяча считается разгромом если что)
редакторы сайта как всегда не знают как преподать новость(мож в десятый класс снова вернутся)
разница в три мяча считается разгромом если что)
редакторы сайта как всегда не знают как преподать новость(мож в десятый класс снова вернутся)
Азмун!!
Азмун!!
i believe
i believe
Скорее всего казанцы будут бороться за выход в Лигу Европы.
Команда Бердыева имеет все основания попасть туда.
Скорее всего казанцы будут бороться за выход в Лигу Европы.
Команда Бердыева имеет все основания попасть туда.
Держи,это тебе сейчас нужно
Держи,это тебе сейчас нужно