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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.534.556.5
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
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«Спартак» проиграл «Ахмату» на «Открытие Арене»

вчера, 21:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Спартак» уступил «Ахмату» в матче 27-го тура чемпионата России.

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» - «Ахмат» 1:3 (0:2)
Голы: Адриано 86 - Митришев 11, Исмаэл 23, Бериша 50.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски (Максимович 46), Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тимофеев 53), Луис Адриано, Промес (Роша 68), Зе Луиш.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Родолфо (Плиев 69), Швец, Митришев (Роши 74), Исмаэл, Бериша, Балай (Мбенг 77).
Главный тренер: Игорь Ледяхов.

Предупреждения: Боккетти 29, Анхель 39, Адриано 39, Уциев 64, Плиев 70.

Судья: Михаил Вилков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в рамках 27-го тура лидер национального первенства «Локомотив» потерял очки.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил JirkoFF
сегодня в 03:35
JirkoFF:
Я вчера именно так и написал (ответил кому-то на коммент), что СпаМ проиграет сегодня. Сбылось!)
Happyboy Barca
19.04.2018, 16:10
выиграет терек . Рамзан сделал звонок куда надо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:20
В "Спартак" нужен тренер-хирург.
Да и собственника не плохо было бы сменить.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 02:57
Ахаха! На классе, и без вариантов) А если бы не гол престижа от Луиса Адриано, то Спартак был бы разгромлен в своем хлеве:) Спасибо Ахмату за это! Таким образом красно-белые уже позади ЦСКА) Все, как и должно быть. Болельщиков грозненского Ахмата с заслуженной и очень важной победой! Молодцы)
амурец
амурец
сегодня в 02:50
увидели желание Ахмата победить и безобразную игру Спартака, Спартак возвращается
Stavropol19
Stavropol19
сегодня в 01:54
Как бы я не относился к спартаку,но обьективно так сливать тренера.....зажравшиеся игрочишки ,бездарности!
Багров-брат
Багров-брат ответил форева
сегодня в 01:54
форева:
Во всём этом меня сильно беспокоит только одно. То , что Глушаков и Комбаров железные сборники у Черчесова.(( И даже эта показательная для всей страны неделя, боюсь, ничего не изменит до ЧМ и в отношении первого, и второго, и третьего.(((
Таки и сам усатый такой же "железный сборник"...)))
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 01:51
Что за мода у Спартака, сливать цель, когда она, практически, достижима. Чемпионство повторить, - слили, кубок России, теперь могут и ЛЧ...))) Или они просто сливают тренера?...)))
А Ахмат - молодцы, мужской характер показали...)))
mangoх12
mangoх12 ответил JirkoFF
сегодня в 01:36
JirkoFF:
Извини, случайно нажал на "жалобу"... А отменить ее, не получается..((
Там уже до тебя на нее не раз нажимали , так что не парься)
JirkoFF
JirkoFF ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:33
Happyboy Barca:
знал что терек выиграет
Я вчера именно так и написал (ответил кому-то на коммент), что СпаМ проиграет сегодня. Сбылось!)
JirkoFF
JirkoFF ответил mangoх12
сегодня в 01:31
mangoх12:
Просто праздник , для всей страны ! http://ss.6/userfiles/materials/54/541625/large.jpg
Извини, случайно нажал на "жалобу"... А отменить ее, не получается..((
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:30
Странные эти поросятки?!? Открытие стадиона испортили, теперь юбилей клуба и день рождение тренера угробили - нехорошо как то !!!
JirkoFF
JirkoFF
сегодня в 01:28
Гинер купил СпаМ, за коробку кубинских сигар. Теперь Федун & Ko, на расслабоне, курят в сторонке...))))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 01:25
знал что терек выиграет
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:20
хех :)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Крейсер
сегодня в 01:15
Крейсер:
Да по Комбарову там всё в сумме. В межсезонье, от скуки из-за отсутствия футбола, стал пересматривать игры Спартака первой половины сезона. Зная результат, при просмотре начинаешь обращать внимание на разные мелочи. Вот тогда и открылись глаза на этого дровосека. И уже никакими голевыми навесами с фланга этого из памяти не стереть. А сегодня, Дима бегал мимо меня по бровке. Вся его игра - Это: - получил мяч от ЦЗ или Фернандо. - продвинулся вперёд. - ему навстречу выходит соперник. - Дима останавливается и разворачивается обратно - расстаётся с мячом - иногда навешивает Всё. На этом амплитуда его полезных действий заканчивается. Это - рабочий алгоритм "бесполезного существа".
Это давно всем ясно, вот только Черчесов этого не видит. Кирил в последний год гораздо полезнее смотрится!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 00:50
Что сегодня Назаров нам споёт ?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 00:41
опять пупсики опозорились!
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ
сегодня в 00:35
Спасибо АХМАТ! МОЛОДЦЫ ЧЕЧЕНЦЫ!! Уважуха. Ай порадовали страну. Поросята поныкались по норам как тараканы. Кареру жалко. И верите Глушакова..которого Вы гнобили псевдоболельщики. Так гнобили что Вас не жаль. Своего игрока предали !!! А жаль клуб исторический, тренера и младший персонал.
korn3512
korn3512
сегодня в 00:34
А дырявым то раздолье по злорадствовать) Скажи Jum!?))
Жорж Милославский
Жорж Милославский
сегодня в 00:34
Пупсики такие пупсики!
Палыч82
Палыч82 ответил MALOVAR
сегодня в 00:34
MALOVAR:
Не,мы не унываем ,нам просто объективное мнение поповоду происходящего нужно,а тут эксперты нужны со знанием нутра ,тяжело все это наблюдать не зная ни чего
На самом деле ничего сложного. Просто у команды функциональный спад, а от того и физическое, и моральное опустошение. Все таки у Массимо и его штаба мало опыта по распределению сил на дистанции, плюс все таки предыдущем сезоне команда отдалась без остатка победе в чемпионате, а Лига Чемпионов выжала все соки. Супертактик Пилипчук или как там его, ничего нового не изобрел, а к тому, что было в прошлом сезоне все уже приучились и приспособились. И да, Ханни привносит свежесть в игру заметно, и это нужный звоночек. Ну и в защитной линии не настолько сильные исполнители и вратарь, чтобы полузащита и нападение не отрабатывали в обороне
korn3512
korn3512
сегодня в 00:32
Во волки! Спеклись, или зажрались)
Gahi
Gahi
сегодня в 00:32
Вот Вам и Ахмат кто теперь скажет что кто-то с микрофоном мешал Спартаку выйграть этот матч. А Ахмат молодцы сыграли свой лучший матч в этом году.
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ
сегодня в 00:32
Давайте любить „Спартак“ таким, каков он есть», — написал Павлюченко на своей странице в Твитте.....
Вот ИМЕННО..ИМЕННО ТАКИМ !! ТАКИМ МЫ ЛЮБИМ СПАРТАК. Зачем Лига чемпионов? 0-7??))Харэ ребята! Еще Карера свалит и Атас полный. Еще 2 раз по 16 лет(в
лучшем случае). А по уму правильно тут писали многие. И бо не НАДО над ДРУГИМИ СТЕБАТЬСЯ! То Конюшня отстой..то Бомжи тоже и т.д и т.п.
Сегодня Вы увидели Ваше место. А в прошлом годе было страшное недоразумения...типа Лестера)0
форева
форева
сегодня в 00:28
Во всём этом меня сильно беспокоит только одно. То , что Глушаков и Комбаров железные сборники у Черчесова.(( И даже эта показательная для всей страны неделя, боюсь, ничего не изменит до ЧМ и в отношении первого, и второго, и третьего.(((
форева
форева
сегодня в 00:19
За одну неделю я видел как мясных ОТУРАЛИЛИ,ОТТОСНИЛИ, ОТАХМАТИЛИ, и теперь буду ждать как ОТАМКАРЯТ !))) А потому что, нечего трепаться раньше времени и поливать всех грязью.
Крейсер
Крейсер ответил MALOVAR
сегодня в 00:18
MALOVAR:
все,понял,все так,нет пользы с фланга Тихонова,Цимбаларя,Бояринцева,ну и Комбарова времен Валеры,пустует фланг ...эх
Классная вещь - забегания.
Если бы он почаще делал забегания из-под Промеса, или сам двигался на защитников и отдавал под забегающего - это создавало бы опасность на фланге.
Но он же этого не делает.
Фланг работает только за счёт Промеса. Придумал Промес что-то - получили обострение. Не придумал - курим.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 00:15
Ахмат охладил победный, якобы, пыл пупсиков.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 00:14
Уже неделю спартак феерит. Через три дня на четвертый его лупцуют и в хвост и в гриву. Потом идут публичные покаяния. Я виноват, нет я. Свины матерят всех кающихся. Медийные свины, говорят, что надо простить и понять глушакова. Его прячут на тайной сфиноферме в тарасовке. После последней порки спартака, ребятами с кавказа, виноватых уже пол каманды. Карера продолжает каятся. За неделю проигран кубок и все шансы догнать локо.
Шоу маст ю гон. Шоу должно продолжаться.
77rust77
77rust77
сегодня в 00:13
какие вы все таки мясо извините не далекие .ваша команда летит 0-2 а лучшии игрок Промес. Один всего вопрос что вы там курите?
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