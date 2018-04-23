«Спартак» проиграл «Ахмату» на «Открытие Арене»

«Спартак» уступил «Ахмату» в матче 27-го тура чемпионата России.
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» - «Ахмат» 1:3 (0:2)
Голы: Адриано 86 - Митришев 11, Исмаэл 23, Бериша 50.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски (Максимович 46), Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тимофеев 53), Луис Адриано, Промес (Роша 68), Зе Луиш.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Родолфо (Плиев 69), Швец, Митришев (Роши 74), Исмаэл, Бериша, Балай (Мбенг 77).
Главный тренер: Игорь Ледяхов.
Предупреждения: Боккетти 29, Анхель 39, Адриано 39, Уциев 64, Плиев 70.
Судья: Михаил Вилков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в рамках 27-го тура лидер национального первенства «Локомотив» потерял очки.
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