Боккетти: «С Вилковым у нас всегда проблемы. Зачем он постоянно судит наши матчи...»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти дал свой комментарий после поражения от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ, отдельно высказавшись о судействе Михаила Вилкова.

«Не знаю, почему команда второй матч подряд не реализовывает столько моментов. Об этом нужно спрашивать у нападающих.

Почему я так мало играю? Об этом надо спрашивать тренера. Я всегда отдаюсь на поле на сто процентов и на тренировках, и в игре. Конечно, мне обидно, что так мало играю. Я не хочу сидеть на лавке и не рад, что так получается. Мыслей об уходе нет. Сейчас я игрок „Спартака“. У меня контракт ещё на два года. Когда после матча я подошёл к болельщикам, это не было прощанием, я просто хотел извиниться перед ними.

Болельщики кричали слова в адрес Вилкова? Я не знаю почему, но с этим судьёй у нас всегда проблемы. С „Зенитом“ то же самое. Это была катастрофа. Не знаю, зачем он всегда судит наши матчи. Но все ошибаются. Идём дальше».