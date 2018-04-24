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Боккетти: «С Вилковым у нас всегда проблемы. Зачем он постоянно судит наши матчи...»

сегодня, 01:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти дал свой комментарий после поражения от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ, отдельно высказавшись о судействе Михаила Вилкова.

«Не знаю, почему команда второй матч подряд не реализовывает столько моментов. Об этом нужно спрашивать у нападающих.

Почему я так мало играю? Об этом надо спрашивать тренера. Я всегда отдаюсь на поле на сто процентов и на тренировках, и в игре. Конечно, мне обидно, что так мало играю. Я не хочу сидеть на лавке и не рад, что так получается. Мыслей об уходе нет. Сейчас я игрок „Спартака“. У меня контракт ещё на два года. Когда после матча я подошёл к болельщикам, это не было прощанием, я просто хотел извиниться перед ними.

Болельщики кричали слова в адрес Вилкова? Я не знаю почему, но с этим судьёй у нас всегда проблемы. С „Зенитом“ то же самое. Это была катастрофа. Не знаю, зачем он всегда судит наши матчи. Но все ошибаются. Идём дальше».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 03:16
Это было что то
Kerri
Kerri
сегодня в 02:49
Сейчас Вилков точно не при чем, сами налажали!
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
сегодня в 02:43
Так сказал как-будто Вилков судит их каждый матч)
Jum13
Jum13
сегодня в 02:22
О - пошло тарасовское нытьё
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 02:07
Боккетти, чтобы не возникало подобных мыслей
могут рассказать, что именно господин Вилков
и есть тот самый " судья продажная, к...зел ты" )

Так что, в пользу Терека он тоже судить не должен )
djo11
djo11
сегодня в 01:54
Спартак и зенит сколько можно ныть вам все не так все вокруг плохие судят не так поля не те скажите еще что мало платят)))один мужик в спартаке нашелся взял все на себя,тренер
djo11
djo11
сегодня в 01:49
ну теперь все понятно а то думали Спартак плохо играл, да нет же Вилков судил, к игрокам не может быть вопросов. короче когда судит Вилков по поводу результата к Спартаку не обращаться ,а идти сразу к арбитру и с него спрашивать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:43
Ну уж сегодня то Вилков явно не виноват в вашем фиаско!!! Проиграли сами .....по всем статьям!!!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:42
На самом деле Вилков мясной судья , поэтому Фидун не заплатил - подумал что свой и так прокатит) А Вилкову стало обидно и он ровно отсудил...Во оно ведь как бывает ..
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