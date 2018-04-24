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Вилков рассудит «Краснодар» и «Локо», а также другие назначения на 28-й тур РФПЛ

вчера, 19:45

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура РФПЛ.

28 апреля (суббота)

«Арсенал» – «Анжи»: судья – Карасёв Сергей (Москва); ассистенты судьи – Аверьянов Антон (Москва), Калугин Тихон (Москва); резервный судья – Чернов Роман (Москва); инспектор – Румянцев Алексей (Санкт-Петербург).

29 апреля (воскресенье)

«Амкар» – «Спартак»: судья – Левников Кирилл (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Семенов Вячеслав (Гатчина), Лебедев Алексей (Санкт-Петербург); резервный судья – Сухой Алексей (Люберцы); инспектор – Баскаков Юрий (Московская область).

«Зенит» – ЦСКА: судья – Галимов Роман (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Гаврилин Максим (Владимир), Лунев Алексей (Новосибирск), резервный судья – Лапочкин Сергей (Санкт-Петербург); инспектор – Синер Игорь (Омск).

«Ростов» – «Тосно»: судья – Матюнин Алексей (Москва); ассистенты судьи – Назаров Владислав (Ставрополь), Шаламберидзе Константин (Москва); резервный судья – Иванов Сергей (Ростов-на-Дону); инспектор – Жафяров Гаряфий (Москва).

30 апреля (понедельник)

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: судья – Безбородов Владислав (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Чельцов Дмитрий (Москва), Хатуев Адлан (Грозный); резервный судья – Васильев Станислав (Ижевск); инспектор – Бутенко Андрей (Москва).

«Динамо» – «Рубин»: судья – Мешков Виталий (Дмитров); ассистенты судьи – Богач Николай (Люберцы), Глот Андрей (Ярославль); резервный судья – Турбин Евгений (Дмитров); инспектор – Мартынов Сергей (Москва).

«Ахмат» – «Урал»: судья – Еськов Алексей (Москва); ассистенты судьи – Демешко Игорь (Химки), Сафьян Дмитрий (Москва); резервный судья – Волошин Николай (Смоленск); инспектор – Анохин Сергей (Москва).

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Вилков Михаил (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Жвакин Дмитрий (Ленинградская область), Колосков Дмитрий (Уфа); резервный судья – Казарцев Василий (Санкт-Петербург); инспектор – Эрзиманов Фейзудин (Московская область).

С назначениями на 27-й тур можно ознакомиться здесь.

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Все комментарии
tims
tims
сегодня в 00:12
Интересно, голимый судья уже созвонился с представителеями Миллера?..
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 00:05
Карась должен удалить Дзюбу.
Палыч82
Палыч82 ответил serh62
вчера в 23:19
serh62:
цска и зенит зная результат игры спартака с амкаром, если спартак проиграет, то можно сгоять ничейку и опустить спартак на 4е место))))
Вряд ли,) ЦСКА сейчас, даже играя вполноги, нынешних питерских одолеют. Вам и быкам удачи в борьбе за медали и Лигу Чемпионов, а толстосумы пусть за ум берутся,)
Не спартак
Не спартак
вчера в 21:42
Безбородов будет топить Уфу
Багор
Багор ответил tolctoy
вчера в 21:37
tolctoy:
Слово БЕЗПРЕДЕЛ пишется через С.
Зачем ты сам пишешь слово "безпредел", грамотей?
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 21:20
Как бы там не бесились антиболельщики, а все судьи за Спартак!)
Галимову будет тяжело, ни пенальти не назначить, ни карточки лишней не показать...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:16
Главное, чтобы не слепошарые судьи были и отработали честно и без скандалов.
Результат должен определяться на поле, а не в кабинетах -комитетах, как сейчас...
tolctoy
tolctoy ответил Шеф спартака
вчера в 21:07
Шеф спартака:
Пупсики запустили судейский безпредел - один из последних шансов попасть в ЛЧ, где им делать нечего.
Слово БЕЗПРЕДЕЛ пишется через С.
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
вчера в 21:07
судья – Галимов Роман (Улан-Удэ) - это вообще где?? Там же не бывает футбола, там только северные олени.
фанат джигурды
фанат джигурды
вчера в 21:05
А почему разлучили троицу: Мешков, ДеМешко и Богач.


Глот как-то вместо Демешко не очень вписывается... Или, напротив, очень...
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
вчера в 21:04
У судей пошёл самый ЧЁС. Конец сезона год кормит.
tolctoy
tolctoy
вчера в 21:03
Гинер назначил своего судейку.Опасается за результат.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 20:45
Парни, главное в этой Теме одно - чтобы они нейтрально последние 3 тура РФПЛ отсудили. Честно и справедливо - по игре.
Pozitivs
Pozitivs
вчера в 20:44
Всех этих судей в Амазонии бы давно съели.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:41
после судейства действующих лиц подведём Итоги и выгоним то есть сделаем Ротацию новых людей пригласим...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
вчера в 20:35
Сколько фидун платит Галимову?
Шеф спартака
Шеф спартака
вчера в 20:32
Пупсики запустили судейский безпредел - один из последних шансов попасть в ЛЧ, где им делать нечего.
cska-78
cska-78 ответил serh62
вчера в 20:31
serh62:
надеюсь что он не поможет спартаку, как бы не старался. амкар обещал что обыграет спартак по любому)))
Амкар упертая команда, запросто может, даже с судьей Федуна!
В том же первом круге, пищевик ничего не мог с пермяками сделать и еще Кукуян не поставил явный пенальти в ворота Семьлихова!
Юррыч
Юррыч
вчера в 20:30
Спартак опять прикупил себе продажного судейку.
Nikola45
Nikola45 ответил FROLL 001
вчера в 20:28
FROLL 001:
Куда не глянь, везде соколы Федуна прикормленные! Гыгыгы
А как еще чемпионат выиграть? Кто платит тот барышню и танцует! )
serh62
serh62 ответил cska-78
вчера в 20:28
cska-78:
Этот товарищ сообразил левый штрафной с Хабаровском, что-нибудь еще придумает!
надеюсь что он не поможет спартаку, как бы не старался. амкар обещал что обыграет спартак по любому)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил serh62
вчера в 20:27
serh62:
цска и зенит зная результат игры спартака с амкаром, если спартак проиграет, то можно сгоять ничейку и опустить спартак на 4е место))))
Вариант.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 20:27
ПОБЕДЫ АМКАРУ!!!!


АМКАР, ВСЯ РОССИЯ С ТОБОЙ! ПОВТОРИ ПОДВИГ АХМАТА, РВАНИ ТУХЛЫХ!
serh62
serh62
вчера в 20:26
цска и зенит зная результат игры спартака с амкаром, если спартак проиграет, то можно сгоять ничейку и опустить спартак на 4е место))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:24
Забивать надо и использовать свои моменты, тогда и судьи для всех будут хорошие.
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 20:22
Куда не глянь, везде соколы Федуна прикормленные! Гыгыгы
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил EAGuar As
вчера в 20:20
EAGuar As:
Побед Арсеналу и Спартаку .
Что она Вам даст?Призрачный шанс на 6 место?))) Если бы Спартак взял кубок,тогда другое дело.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил EAGuar As
вчера в 20:19
EAGuar As:
Побед Арсеналу и Спартаку .
Как говорил известный юморист В. Винокур : " Спартаку уже ничего не поможет"
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:17
Что то мне подсказывает,друзья,что Краснодар выиграет,ЦСКА с Зенитом сгоняют ничейку,Амкар со Спартаком тоже ничейку.
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:08
Срочно закрыть арену Краснодара - Локомотиву нужны очки, так что матч в очередной раз пройдет в Москве.
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