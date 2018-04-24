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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
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«Ливерпуль» - «Рома»: стартовые составы

вчера, 20:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Рома».

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.

«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан, Коларов, Де Росси, Наингголан, Стротман, Юндер, Джеко.

Отметим, что букмекерская контора «Леон» предлагает коэффициент 4.04 на то, что автором первого мяча в поединке станет лучший бомбардир «Ливерпуля» и АПЛ в текущем сезоне Мохамед Салах.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60 ответил DonaDonni
вчера в 23:07
DonaDonni:
САЛАХУ ОТОРВАТЬ КОПЫТА. ИНАЧЕ ЧМ ДЛЯ НАС БУДЕТ ПЕЧАЛЕН.
ну у нас васин и кутепов есть!прикроют!
павел2112
павел2112
вчера в 22:38
Салах сейчас лучьше чем месси и рональду это факт. К томуже ему всего 25 лет. Игоряну паручку заколотит -)))
DonaDonni
DonaDonni
вчера в 22:22
САЛАХУ ОТОРВАТЬ КОПЫТА. ИНАЧЕ ЧМ ДЛЯ НАС БУДЕТ ПЕЧАЛЕН.
DonaDonni
DonaDonni
вчера в 22:03
ЧЕМБЕРЛЕН С ТРАВМОЙ. ВЕРБЛЮЖАТНИК СЛЕДУЮЩИЙ.
DonaDonni
DonaDonni
вчера в 21:56
ВЕРБЛЮЖАТНИКА САЛАХА ЛОМАТЬ НАДО, ЧТОБ НА ЧМ НАМ ПРОБЛЕМ НЕ СОЗДАЛ.
Шеф спартака
Шеф спартака
вчера в 21:32
Ливерпулю уважение за 7-0, а победы Роме.
DonaDonni
DonaDonni
вчера в 21:31
РОМА КАК И ЛИВЕР ВЫСКОЧКИ ЛЧ НЫНЕШНЕГО РАЗЛИВА. НО РОМА БОЛЕЕ БОЕВАЯ. ЛИВЕР НАДО КОНЧАТЬ УЖЕ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 21:21
Удачи Ливерпулю и разгромной победы!
El Dassory
El Dassory
вчера в 21:19
Трудный матч будет, красные вперёд!)
За Ливерпуль
За Ливерпуль
вчера в 21:09
Пиз..ц Ромушке
No problem
No problem
вчера в 21:08
Вангую,Ливер разнесет на эмоциях Рим.Пз*ц Роме.
No problem
No problem ответил Liver1892
вчера в 21:06
Liver1892:
верю в победу, но Рому опасаюсь, 3-2 - итоговый счёт
слабак.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 21:06
Составы максимально боевые.Победы Ливерпулю!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Y.N.W.A.
вчера в 20:55
Y.N.W.A.:
Верим!
сказанул как спартач истинный (((
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:55
Удачи Ливерпулю! Надеюсь на то, что матч выйдет сродним когда с Дордмундом играли обилием голов и фантастической игрой с первой до последней минуты
Liver1892
Liver1892
вчера в 20:53
верю в победу, но Рому опасаюсь, 3-2 - итоговый счёт
shur
shur
вчера в 20:50
...всю жизнь играл и любил футбол в чисто английском стиле,проход по флангу,подача,реализация!!!Пожелаю Ливеру показать всю свою мощь с неповторимым египтянином,макаронников принципиально не люблю,не моё это!!!
Roman73
Roman73
вчера в 20:49
Серия А добавила в силе. Ювентус уверенно в пятёрке рейтинга, подтянулись Наполи и Рома, Лацио тоже рядом. Это уже не мальчики для битья.Будем посмотреть новые европейские расклады.Вспомнилось Ювентус-Ливерпуль времён Мишеля Платини.
mortid
mortid ответил Kumertau
вчера в 20:49
Kumertau:
Удачи волкам! Надеюсь пройдут в финал
Это не какая нибудь Барселона, это Ливерпуль_2018 :D Эти могут ошкурить волков как собак бродячих.
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 20:48
Римляне Forza!!!
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 20:46
Да будет ничья .
Kumertau
Kumertau
вчера в 20:46
Удачи волкам! Надеюсь пройдут в финал
Мерсисайдцы
Мерсисайдцы
вчера в 20:44
Вперед Красные!
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 20:43
Чпокнет Ливерпуль итальяшек.
guest dragon
guest dragon
вчера в 20:39
Вне всяких сомнений, нас ожидает достойный, отнюдь не заурядный для этой стадии матч.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 20:39
Верим!
Kurtd
Kurtd
вчера в 20:38
Удачи Ливерпулю.
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