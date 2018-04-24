«Ливерпуль» - «Рома»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Рома».
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.
«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан, Коларов, Де Росси, Наингголан, Стротман, Юндер, Джеко.
Отметим, что букмекерская контора «Леон» предлагает коэффициент 4.04 на то, что автором первого мяча в поединке станет лучший бомбардир «Ливерпуля» и АПЛ в текущем сезоне Мохамед Салах.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.