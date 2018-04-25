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Кушнарев: «Второй тестовый матч на „Ростов-Арене“ пройдет без осложнений»

сегодня, 15:04

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил, что второй тестовый матч на стадионе чемпионата мира 2018 года «Ростов-Арена» пройдет без каких-либо осложнений, а также будет организован дополнительный маршрут для удобства болельщиков.

Ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщал, что системы нового стадиона «Ростов-Арена», на котором 15 апреля прошел первый тестовый матч, отработали в штатном режиме, а единственной проблемой стало ограничение движения при подъезде.

«Центр управления перевозками работал в автоматическом режиме, камерами видеонаблюдения полностью фиксировалось количество автобусов. На второй тестовый матч будет дополнительно задействован один маршрут к четырем существующим, который будет курсировать от южной стороны к северной».

Ранее сообщалось, что содержание стадиона «Ростов-Арена» обойдется в 309 млн рублей в год.

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борька
борька
сегодня в 17:30
Ростов-арена создан для побед фк ростов. Тосно стошнит на 5-0.
Багор
Багор ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:54
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВАЛЕРА РАСКАЧАЕТ РОСТОВ-АРЕНУ ! ГЫ-ГЫ
Валера опозорит Ростов-арену проигрышем Тосно.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:34
ВАЛЕРА РАСКАЧАЕТ РОСТОВ-АРЕНУ !

ГЫ-ГЫ
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