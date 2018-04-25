Кушнарев: «Второй тестовый матч на „Ростов-Арене“ пройдет без осложнений»

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил, что второй тестовый матч на стадионе чемпионата мира 2018 года «Ростов-Арена» пройдет без каких-либо осложнений, а также будет организован дополнительный маршрут для удобства болельщиков.



Ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщал, что системы нового стадиона «Ростов-Арена», на котором 15 апреля прошел первый тестовый матч, отработали в штатном режиме, а единственной проблемой стало ограничение движения при подъезде.



«Центр управления перевозками работал в автоматическом режиме, камерами видеонаблюдения полностью фиксировалось количество автобусов. На второй тестовый матч будет дополнительно задействован один маршрут к четырем существующим, который будет курсировать от южной стороны к северной».



Ранее сообщалось, что содержание стадиона «Ростов-Арена» обойдется в 309 млн рублей в год.