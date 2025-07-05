Лесовой может перейти в «Пари НН»

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сегодня, 12:21

Полузащитник московского «Динамо» интересен «Пари НН».

По информации источника, стороны уже начали общение по потенциальному переходу 27-летнего игрока, который провёл прошлый сезон в аренде у кипрского клуба АЕЛ . Нижегородцы готовы предложить футболисту трёхлетний контракт.

В сезоне-2024/25 Лесовой сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.