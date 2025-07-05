Лесовой может перейти в «Пари НН»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой интересен «Пари НН».
По информации источника, стороны уже начали общение по потенциальному переходу 27-летнего игрока, который провёл прошлый сезон в аренде у кипрского клуба АЕЛ. Нижегородцы готовы предложить футболисту трёхлетний контракт.
В сезоне-2024/25 Лесовой сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
И на счет вашей утопии что админы что то сделают , вы сами ответили- Ведь по сути каждое действие клона есть знак +. По статистике рейтинг сайтов исчисляется от количества посещающих, в том числе юзеров тут спору нет.
Ну и отвечали они тут что это трудно сделать! Но главное хотеть а этого желания не видно! Что не могу сказать про другие ресурсы((
И на счет вашей утопии что админы что то сделают , вы сами ответили- Ведь по сути каждое действие клона есть знак +. По статистике рейтинг сайтов исчисляется от количества посещающих, в том числе юзеров тут спору нет.
Ну и отвечали они тут что это трудно сделать! Но главное хотеть а этого желания не видно! Что не могу сказать про другие ресурсы((