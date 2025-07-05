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Лесовой может перейти в «Пари НН»

сегодня, 12:21

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой интересен «Пари НН».

По информации источника, стороны уже начали общение по потенциальному переходу 27-летнего игрока, который провёл прошлый сезон в аренде у кипрского клуба АЕЛ. Нижегородцы готовы предложить футболисту трёхлетний контракт.

В сезоне-2024/25 Лесовой сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
ux5zmy94jq4x
ux5zmy94jq4x ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 12:57
    sv_1969
    sv_1969 ответ Scorp689 (раскрыть)
    сегодня в 12:52
    Трудно с Вами не согласится)
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:51
      Scorp689
      Scorp689 ответ nubom (раскрыть)
      сегодня в 12:46
      За державу обидно... Просто есть игроки и хитро63ые игроки... Их нужно разделить...
      sv_1969
      sv_1969 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 12:40
        CCCP1922
        CCCP1922
        сегодня в 12:37
        Даниил уже не поднимется. В двадцать семь лет сложно реанимировать карьеру, особенно в таком клубе, как Пари НН. Буду рад ошибиться.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        сегодня в 12:35
        Лесовой... А кто это ?
        Alex_67
        Alex_67
        сегодня в 12:32
        А какие надежды он подавал?
        6ahjwmnam524
        6ahjwmnam524
        сегодня в 12:32
        Еще один убитый в Москве футбольный талант.
        Гость
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