Защитник «Химок» Ориньо — о долгах клуба перед ним: «Я обратился в ФИФА»

Бывший защитник подмосковных «Химок» рассказал о ситуации вокруг задолженности клуба перед футболистами.

Очень надеюсь, что мне скоро вернут долги. Мы подали заявление в ФИФА , чтобы нам помогли решить вопрос. Этим занимаются мои агенты и адвокаты. В мае мне нужны были деньги, чтобы заплатить алименты в Бразилии и не возникло проблем с законом. Я очень просил Садыгова выплатить зарплату, но он только успокаивал меня. Сейчас «Химки» мне должны выплатить зарплату за пять месяцев, с января и до конца сезона. Я буду требовать эту сумму.