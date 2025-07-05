Защитник «Химок» Ориньо — о долгах клуба перед ним: «Я обратился в ФИФА»

Бывший защитник подмосковных «Химок» Ориньо рассказал о ситуации вокруг задолженности клуба перед футболистами.
Очень надеюсь, что мне скоро вернут долги. Мы подали заявление в ФИФА, чтобы нам помогли решить вопрос. Этим занимаются мои агенты и адвокаты. В мае мне нужны были деньги, чтобы заплатить алименты в Бразилии и не возникло проблем с законом. Я очень просил Садыгова выплатить зарплату, но он только успокаивал меня. Сейчас «Химки» мне должны выплатить зарплату за пять месяцев, с января и до конца сезона. Я буду требовать эту сумму.
Напомним, что клуб «Химки» прекратил своё существование 18 июня 2025 года.
С Химок?
Так их больше нет.
С Садыгова?
Ну и что ему предьявят? Санкции наложат?
Да он с футболом вообще никак не связан. Он только посмеётся в ответ.
Что самое интересное здесь и ФИФА РФС ничего предъявить не сможет.
Походу Ориньо кинули по полной.
Единственный выход подавать в российский гражданский суд и там добиваться правды.
Иностранные граждане имеют право обращаться в суды Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, наравне с гражданами России.
С Химок?
Так их больше нет.
С Садыгова?
Ну и что ему предьявят? Санкции наложат?
Да он с футболом вообще никак не связан. Он только посмеётся в ответ.
Что самое интересное здесь и ФИФА РФС ничего предъявить не сможет.
Походу Ориньо кинули по полной.
Единственный выход подавать в российский гражданский суд и там добиваться правды.
Иностранные граждане имеют право обращаться в суды Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, наравне с гражданами России.