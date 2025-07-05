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Защитник «Химок» Ориньо — о долгах клуба перед ним: «Я обратился в ФИФА»

сегодня, 12:10

Бывший защитник подмосковных «Химок» Ориньо рассказал о ситуации вокруг задолженности клуба перед футболистами.

Очень надеюсь, что мне скоро вернут долги. Мы подали заявление в ФИФА, чтобы нам помогли решить вопрос. Этим занимаются мои агенты и адвокаты. В мае мне нужны были деньги, чтобы заплатить алименты в Бразилии и не возникло проблем с законом. Я очень просил Садыгова выплатить зарплату, но он только успокаивал меня. Сейчас «Химки» мне должны выплатить зарплату за пять месяцев, с января и до конца сезона. Я буду требовать эту сумму.

Напомним, что клуб «Химки» прекратил своё существование 18 июня 2025 года.

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Все комментарии
tpphp6kv6mua
tpphp6kv6mua
сегодня в 15:07
Надеялся что эти времена прошли, а нет, продолжаются
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:18
А с кого будут деньги требовать?
С Химок?
Так их больше нет.
С Садыгова?
Ну и что ему предьявят? Санкции наложат?
Да он с футболом вообще никак не связан. Он только посмеётся в ответ.
Что самое интересное здесь и ФИФА РФС ничего предъявить не сможет.
Походу Ориньо кинули по полной.
Единственный выход подавать в российский гражданский суд и там добиваться правды.

Иностранные граждане имеют право обращаться в суды Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, наравне с гражданами России.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:00
Он [Садыгов] меня вообще заблокировал. Просто нехороший человек , сказал также игрок
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:30
Пришло время разобраться с гражданином Садыговыми и его ролью в ситуации, которая сложилась в ФК Химки. Правда виновник ведёт себя на удивление спокойно, он готовится. Человек уверен в том, что из-под топора он выскочит. Неужели он, как и прежде, будет получать в администрации Московской области выгодные подряды?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:23
"Очень надеюсь, что мне скоро вернут долги" - "Надейся и жди - вся жизнь впереди"...)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:18
Обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут…
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