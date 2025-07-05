Защитник Кин продлил контракт с «Эвертоном»

Защитник «Эвертона» Майкл Кин продлил свой контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт «ирисок», новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до июня 2026 года.
В прошедшем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о продлении «Эвертоном» договора с защитником Джэрредом Брэнтуэйтом.
Если есть конкретные предложения, то предложите, но не повторяйтесь.
Так если вы не уйдёте и будете учавствовать в конкурсе, то значит и интерес будет такой же как и был, то зачем тогда писать обратное?
Вы противоречите сами себе, вот о таком шантаже я говорю.
Если есть конкретные предложения, то предложите, но не повторяйтесь.
Так если вы не уйдёте и будете учавствовать в конкурсе, то значит и интерес будет такой же как и был, то зачем тогда писать обратное?
Вы противоречите сами себе, вот о таком шантаже я говорю.