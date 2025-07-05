Защитник Кин продлил контракт с «Эвертоном»

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сегодня, 10:47

Защитник «Эвертона» продлил свой контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт «ирисок», новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до июня 2026 года.

В прошедшем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о продлении «Эвертоном» договора с защитником Джэрредом Брэнтуэйтом.