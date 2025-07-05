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Защитник Кин продлил контракт с «Эвертоном»

сегодня, 10:47

Защитник «Эвертона» Майкл Кин продлил свой контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт «ирисок», новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до июня 2026 года.

В прошедшем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о продлении «Эвертоном» договора с защитником Джэрредом Брэнтуэйтом.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:19
Не пойму, игроки ирисок не самые известные и дорогие? Откуда тогда такое повышенное внимание со стороны тех, кто контролирует соблюдение клубами ФФП? И почему только Эвертон наказывают снятием честно заработанных очков?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:55, ред.
Так если вы всё понимаете, то зачем писать одно и тоже?
Если есть конкретные предложения, то предложите, но не повторяйтесь.
Так если вы не уйдёте и будете учавствовать в конкурсе, то значит и интерес будет такой же как и был, то зачем тогда писать обратное?
Вы противоречите сами себе, вот о таком шантаже я говорю.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:54
Значит всё устраивает обе стороны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:48
Для защитника у него неплохая результативность...
Гость
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