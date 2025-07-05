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Сергеев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

сегодня, 11:46

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев попрощался с болельщиками своего бывшего клуба.

Дорогие болельщики Самары! «Крылья Советов» — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Мы достойно выступили в чемпионате, играли в Кубке России, я получил вызов в национальную сборную, отдавался на каждой тренировке и в каждом матче, иногда получалось радовать забитыми мячами. Ничего из этого не вышло бы, если бы не было вашей активной и искренней поддержки! Низкий поклон каждому болельщику. Поддерживайте и дальше команду, а «Крылья» и Самара навсегда останутся в моём сердце.

Напомним, что вчера было официально объявлено о переходе Сергеева в состав «Динамо» из самарских «Крыльев Советов».

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Все комментарии
LevaSamara
LevaSamara
сегодня в 14:46, ред.
Как будто ровная дорога,
Пусть будет жизнь твоя Ванёга)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:48
Сергеев шуточно попрощался с самарцами , кинув : пока, крепостные
4RT
4RT
сегодня в 12:41
Попрощался в очередной раз
Flag7
Flag7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:08
"Достаточен код в виде скрина и все будет ясно."
"скажем. наш друг из солнечной Армении помню говорил подобное но когда я попросил коды он не вышел на связь"

Я Вам уже писал, что я не буду рассказывать или показывать свою методику игры на аудиторию в несколько тысяч. А Ваши заявления похожи на провокацию, мол если не врёшь то покажи, а если не покажешь, значит врёшь. И не нужно меня сравнивать с каким-то вашим другом из Армении. Если не верите, это Ваши проблемы, я Вам доказывать и показывать ничего не буду. Если Вам будет так легче, то думайте, что я всё выдумал, и сидел днями и ночами, делая всё вручную.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:00
К чему эти показные прощания? Когда' Сергеев уходил из Крыльев Советов, он, в первую очередь думал о деньгах и о своей карьере.... А для болельщиков есть типовые слова. Игрок, который прощается делает вид что безумно любит их, а болельщики делают вид, что верят в это.
egffpywmymw5
egffpywmymw5
сегодня в 11:59
Скоро вернется, Динамо не для Сергеева.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:59
Всё таки не смог Спартак переманить Ивана.)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:51
Удачной игры в Динамо !
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