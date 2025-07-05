Сергеев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев попрощался с болельщиками своего бывшего клуба.
Дорогие болельщики Самары! «Крылья Советов» — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Мы достойно выступили в чемпионате, играли в Кубке России, я получил вызов в национальную сборную, отдавался на каждой тренировке и в каждом матче, иногда получалось радовать забитыми мячами. Ничего из этого не вышло бы, если бы не было вашей активной и искренней поддержки! Низкий поклон каждому болельщику. Поддерживайте и дальше команду, а «Крылья» и Самара навсегда останутся в моём сердце.
Напомним, что вчера было официально объявлено о переходе Сергеева в состав «Динамо» из самарских «Крыльев Советов».
Пусть будет жизнь твоя Ванёга)
Пусть будет жизнь твоя Ванёга)
"скажем. наш друг из солнечной Армении помню говорил подобное но когда я попросил коды он не вышел на связь"
Я Вам уже писал, что я не буду рассказывать или показывать свою методику игры на аудиторию в несколько тысяч. А Ваши заявления похожи на провокацию, мол если не врёшь то покажи, а если не покажешь, значит врёшь. И не нужно меня сравнивать с каким-то вашим другом из Армении. Если не верите, это Ваши проблемы, я Вам доказывать и показывать ничего не буду. Если Вам будет так легче, то думайте, что я всё выдумал, и сидел днями и ночами, делая всё вручную.
"скажем. наш друг из солнечной Армении помню говорил подобное но когда я попросил коды он не вышел на связь"
Я Вам уже писал, что я не буду рассказывать или показывать свою методику игры на аудиторию в несколько тысяч. А Ваши заявления похожи на провокацию, мол если не врёшь то покажи, а если не покажешь, значит врёшь. И не нужно меня сравнивать с каким-то вашим другом из Армении. Если не верите, это Ваши проблемы, я Вам доказывать и показывать ничего не буду. Если Вам будет так легче, то думайте, что я всё выдумал, и сидел днями и ночами, делая всё вручную.