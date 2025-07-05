Сергеев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Нападающий московского «Динамо» попрощался с болельщиками своего бывшего клуба.

Дорогие болельщики Самары! «Крылья Советов» — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Мы достойно выступили в чемпионате, играли в Кубке России, я получил вызов в национальную сборную, отдавался на каждой тренировке и в каждом матче, иногда получалось радовать забитыми мячами. Ничего из этого не вышло бы, если бы не было вашей активной и искренней поддержки! Низкий поклон каждому болельщику. Поддерживайте и дальше команду, а «Крылья» и Самара навсегда останутся в моём сердце.