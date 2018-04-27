Сборные Австралии, Японии и Колумбии прибудут в Татарстан 10-13 июня

Министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что сборные Японии, Австралии и Колумбии, решившие остановиться в регионе во время чемпионата мира 2018 года, собираются прибыть на свои базы 10-13 июня:

«У нас по планам приезд команд начинается 10, 12 и 13 июня».

Австралийцы остановятся на базе хоккейного клуба «Ак Барс», команда Японии — на базе «Рубина», а колумбийцы выбрали стадион «Свияга» в деревне Медведково.

Леонов сообщил, что базы обновили к приезду гостей, и добавил, что с существующими базами «Рубина» и «Ак Барса» «все понятно»:

«Единственное у нас там появляется новое поле на „Свияге“, мы его специально построили в рамках нашего комплекса, нашей детской юношеской спортивной школы по стендовой стрельбе, и мы планируем для этого округа открыть там отделение футбола».

Напомним, что первой национальной командой, которая прибудет в Россию, станет сборная Ирана (5 июня).

Базовые потребности. Где остановятся сборные во время ЧМ-2018