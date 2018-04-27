Симеоне запретят общаться с игроками «Атлетико» во время матча с «Арсеналом»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне оскорбил арбитра Клемана Тюрпена во время первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» и был отправлен на трибуны. УЕФА открыл дело против аргентинского специалиста, который может быть дисквалифицирован на ближайшие 2-3 матча «матрасников».

Сообщается, что тренер сможет наблюдать за ответным полуфинальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» лишь со стороны, кроме того ему запретят любой контакт с игроками «Атлетико».