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Симеоне запретят общаться с игроками «Атлетико» во время матча с «Арсеналом»

сегодня, 21:36
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал03.05.2018 в 22:05 Не начался

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне оскорбил арбитра Клемана Тюрпена во время первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» и был отправлен на трибуны. УЕФА открыл дело против аргентинского специалиста, который может быть дисквалифицирован на ближайшие 2-3 матча «матрасников».

Сообщается, что тренер сможет наблюдать за ответным полуфинальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» лишь со стороны, кроме того ему запретят любой контакт с игроками «Атлетико».

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:31
Игроки в его поддержку порвут Арсенал,им и говорит ничего не надо.Симеоне может и с телека посмотреть игру у себя дома спокойно не переживая за выход в финал.Все игроки Атлетико похожи стали характером на Симеоне,кроме пацана Торреса.
Загаловок :"Против аргентинского специалиста..."Причем тут аргентинского,когда он давно тренер мадридского Атлетико.
No problem
No problem
сегодня в 22:18
его ваще надо отцепить от цивилизаций,
и отпустить к своим,в дебри джунглей.
cska plus
cska plus
сегодня в 22:07
Антиатлетико продолжается.
MALOVAR
MALOVAR ответил Club Atlético de Madrid
сегодня в 22:03
"любой контакт"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:57
В чём наказание то ???
По-моему наказали игроков а не тренера....

Да и Симеоне то вообще ни при чём.....
Судья тот ещё Тюрпен........раз показал Врсалько карточку....вторую показал...третью нельзя показать так он Диего показал....)))

Может у Тюрпена аллергия на испанцев....Барса при нём проиграла Роме.....теперь Атлетико игрока и тренера лишил....)))
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 21:55
Такого судьишку и прибить мало!!! Симеоне - молодец. Мужик!.
An Jo
An Jo
сегодня в 21:47
Что то подсказывает что вертел он и этот комитет и судью на органе)))
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 21:44
Симеоне на флешку запишет обращение к игрокам Атлетико!
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