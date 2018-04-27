Симеоне запретят общаться с игроками «Атлетико» во время матча с «Арсеналом»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне оскорбил арбитра Клемана Тюрпена во время первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» и был отправлен на трибуны. УЕФА открыл дело против аргентинского специалиста, который может быть дисквалифицирован на ближайшие 2-3 матча «матрасников».
Сообщается, что тренер сможет наблюдать за ответным полуфинальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» лишь со стороны, кроме того ему запретят любой контакт с игроками «Атлетико».
Загаловок :"Против аргентинского специалиста..."Причем тут аргентинского,когда он давно тренер мадридского Атлетико.
Загаловок :"Против аргентинского специалиста..."Причем тут аргентинского,когда он давно тренер мадридского Атлетико.
и отпустить к своим,в дебри джунглей.
и отпустить к своим,в дебри джунглей.
По-моему наказали игроков а не тренера....
Да и Симеоне то вообще ни при чём.....
Судья тот ещё Тюрпен........раз показал Врсалько карточку....вторую показал...третью нельзя показать так он Диего показал....)))
Может у Тюрпена аллергия на испанцев....Барса при нём проиграла Роме.....теперь Атлетико игрока и тренера лишил....)))
По-моему наказали игроков а не тренера....
Да и Симеоне то вообще ни при чём.....
Судья тот ещё Тюрпен........раз показал Врсалько карточку....вторую показал...третью нельзя показать так он Диего показал....)))
Может у Тюрпена аллергия на испанцев....Барса при нём проиграла Роме.....теперь Атлетико игрока и тренера лишил....)))