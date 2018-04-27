«Кайзерслаутерн» впервые в своей истории вылетел в третий дивизион Германии

Четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» переживает нелегкие времена. Не так давно команда выступала в первой Бундеслиге, но затем окопалась во второй. Не помог клубу и знаменитый полузащитник Халил Алтынтоп, вернувшийся в состав «Кайзерслаутерна» спустя 11 лет.

Сегодняшнее поражение от «Арминии» со счетом 2:3 лишило команду шансов сохранить прописку в первенстве, так что следующий сезон она начнет в третьем по силе дивизионе Германии. С момента образования Бундеслиги в 1963 году «Кайзерслаутерн» еще ни разу не оказывался так низко.

Стоит отметить поклонников клуба. 1500 болельщиков «Кайзерслаутерна» остались на трибунах и после финального свистка, страстно поддерживая команду. Фанаты вывесили баннер с надписью «Куда бы команда ни шла, мы пойдем с ней».