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Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
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«Кайзерслаутерн» впервые в своей истории вылетел в третий дивизион Германии

сегодня, 21:45
АрминияЛоготип футбольный клуб Арминия (Билефельд)3 : 2Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутернМатч завершен

Четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» переживает нелегкие времена. Не так давно команда выступала в первой Бундеслиге, но затем окопалась во второй. Не помог клубу и знаменитый полузащитник Халил Алтынтоп, вернувшийся в состав «Кайзерслаутерна» спустя 11 лет.

Сегодняшнее поражение от «Арминии» со счетом 2:3 лишило команду шансов сохранить прописку в первенстве, так что следующий сезон она начнет в третьем по силе дивизионе Германии. С момента образования Бундеслиги в 1963 году «Кайзерслаутерн» еще ни разу не оказывался так низко.

Стоит отметить поклонников клуба. 1500 болельщиков «Кайзерслаутерна» остались на трибунах и после финального свистка, страстно поддерживая команду. Фанаты вывесили баннер с надписью «Куда бы команда ни шла, мы пойдем с ней».

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Все комментарии
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 22:28
Его не разве не Хамит зовут?
Хотя не важно... Сейчас нужно покупать именитый клуб какому нибудь амбициозному и молодому человеку. А то че за херь? Сегодня они мне в пес 13 пару забили в лиге, хотя им это не помогло. Я их 5-2 порвал))
69 че ж я несу...Удачи кайзеру короче)
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 22:26
Ууу, ведь вроде не так давно были в бундеслиге, четырехкратный чемпион Германии, жаль
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 21:52
Жаль
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