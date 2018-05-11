РФС отказал трем клубам РФПЛ в выдаче лицензии на следующий сезон

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11 мая 2018, 21:29

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки клубов РФПЛ на получение лицензии УЕФА и РФС для участия в соревнованиях в следующем сезоне.

Трем клубам было отказано в выдаче лицензии РФС. Речь идет об «Амкаре», «Тосно» и «Ростове». При этом «Ростову» также было отказано в выдаче лицензии УЕФА.

Клубы имеют право подать апелляции на эти решения, которые будут рассмотрены в конце мая.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» успешно прошел процедуру лицензирования для нового сезона РФПЛ.