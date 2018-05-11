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РФС отказал трем клубам РФПЛ в выдаче лицензии на следующий сезон

11 мая 2018, 21:29

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки клубов РФПЛ на получение лицензии УЕФА и РФС для участия в соревнованиях в следующем сезоне.

Трем клубам было отказано в выдаче лицензии РФС. Речь идет об «Амкаре», «Тосно» и «Ростове». При этом «Ростову» также было отказано в выдаче лицензии УЕФА.

Клубы имеют право подать апелляции на эти решения, которые будут рассмотрены в конце мая.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» успешно прошел процедуру лицензирования для нового сезона РФПЛ.

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Амкар  Ростов  Тосно
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Dominators
Dominators ответ Nerai Sairensa (раскрыть)
14 мая 2018 в 09:40, ред.
А за что нам очищаться .Мы никого не сдаем ,ни покупаем судей , не стучим ни на кого .Мы ни грабим другие команды .Мы не верещим об успехах ,хотя и они у Ростова есть .Что касается Кириченко , то игроки сами захотели другого тренера .Мы так и остались сильным клубом вы нас в этом году не обыграли ни разу ,хотя выгребли пол прошлогоднего Ростова .
Фата лист
Фата лист
12 мая 2018 в 13:26
А Анжи, как я понимаю, даже не стали заявку кидать на лицензию, сразу к вылету приготовились?
морозз
морозз
12 мая 2018 в 10:50
Я думаю что такая ситуация ждёт ещё многие клубы находящиеся на государственной дотации, денег у власти на спорт сейчас нет и ещё долго не будет!
астап бендер
астап бендер
12 мая 2018 в 09:25
Это что значит?Ростов распускают?
Играть будет зенит-2-3-4... и тд?
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ Лёха Шахтинский (раскрыть)
12 мая 2018 в 08:35
Все у вас будет нормально, Леха. Урал вы должны сделать даже без проплаты, как Амкар. Удачи вам! Ростов должен играть в вышке !
самуил кац 1
самуил кац 1
12 мая 2018 в 08:32
Пожалейте Амкар, хотя бы ! Люди бабки на Урал потратили, а еще чехов покупать, где еще на лицензирование взять ?
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
12 мая 2018 в 08:07
Но у этих 3 команд есть все шансы остаться в РФПЛ ( по турнирной таблице). Что значит этим командам нет смысла бороться за очки в 30 туре. На сколько это справедливо по отношению к другим командам? Переходных игр не будет?
RMUKMU
RMUKMU
12 мая 2018 в 00:38
Ну Ростов-то должен выкарабкаться, а вот за Амкар и Тосно боязно.
EAGinLE
EAGinLE
12 мая 2018 в 00:19, ред.
И какого Карпина в Ростов брали .
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответ Nerai Sairensa (раскрыть)
11 мая 2018 в 22:43
Не говори гоп, пока не перепрыгнул. В воскресенье матчи РФПЛ посмотрим. Тогда и решим - кому - куда.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответ Лёха Шахтинский (раскрыть)
11 мая 2018 в 22:40
"Сильный" клуб потерял статус мужиков когда прокатил Кириченко, так что очищение пердивом - для вас самое то. Уберете Карпина, раскаетесь, и тогда вновь достойными станете. А пока от мужиков одна физиология осталась.
Serg3.12
Serg3.12
11 мая 2018 в 22:27
Тут что победно-зенитовское выползло и устроило комедию масок!))
kole4ek
kole4ek ответ Ablom (комментарий удален) (раскрыть)
11 мая 2018 в 22:26
Адамов из 2011 привет передает
Арбалет
Арбалет
11 мая 2018 в 22:23
Стыдно за РФС и спартак.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
11 мая 2018 в 22:21
В 2018г. лицензия УЕФА нам не к чему, а в 2019г. мы её точно получим. Нам надо опять подниматься на самый верх РФПЛ и своим трудом и потом на футбольном поле - доказывать, что мы очень сильный клуб России. И мы в следующем году - однозначно и конкретно этот шаг сделаем. Давай Ростов - Вперед!!!
Зейский
Зейский ответ Nerai Sairensa (раскрыть)
11 мая 2018 в 21:58
Даже команды, которых никто не знает, гнобят спартак легко.
Antonchik
Antonchik
11 мая 2018 в 21:57
Разогнать такой РФС вместе со спартаком.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответ Romkurch (комментарий удален) (раскрыть)
11 мая 2018 в 21:56
Раньше, пока Тосно не обыграл Спартак, про это самое Тосно никто не знал
Шеф спартака
Шеф спартака
11 мая 2018 в 21:55
За что дают лицензию спартаку, ведь опять страну опозорит?
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
11 мая 2018 в 21:52
Расформировать нафиг вместе с Зенитом!
Брулин
Брулин
11 мая 2018 в 21:48
Не волнуйтесь. Поиграют на нервах и в последний день выдадут.
Шуnя771
Шуnя771
11 мая 2018 в 21:40
Выдадут!
alfranza
alfranza
11 мая 2018 в 21:37
Тосно надо не о лицензии думать, а о том как выплатить долги игрокам, которые выиграли Кубок России.
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