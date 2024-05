Фернандеш попал в состав сборной Португалии на ЧМ-2018

Сборная Португалии назвала 23 игроков, которые представят страну во время чемпионата мира в России.

Стоит отметить, что вне заявки остались такие игроки, как Жоау Канселу, Рубен Невеш, Андре Гомеш, Нани и Эдер. В то же время в список попал хавбек «Локомотива» .

Вратари: Патрисиу («Спортинг»), Лопеш («Лион»), Бету («Гезтепе»);

защитники: Пепе («Бешикташ»), Фонте («Далянь Ифан»), Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Рубен Диаш («Бенфика»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Рикарду Перейра («Порту»), Геррейру («Боруссия» Д), Мариу Руй («Наполи»).

полузащитники: Виллиам Карвалью («Спортинг»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Моутиньо («Монако»), Адриен Силва («Лестер»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм»);

нападающие: Бернарду Силва («Ман Сити»), Роналду («Реал»), Гедеш («Валенсия»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Куарежма («Бешикташ»), Андре Силва («Милан»).

