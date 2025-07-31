Эффект домино. Один трансфер задал тон всему летнему рынку

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31 июля 2025, 23:43

Покупка МЮ Матеуса Куньи стала камертоном для других клубов Премьер-Лиги.

2 июня 2025 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи за 62,5 миллиона фунтов стерлингов. МЮ просто активировал пункт о выкупе из контракта игрока с «волками», договорившись о выплате суммы в три транша. И уже через 10 дней бразилец щеголял в футболке «Юнайтед». Такая спешка со стороны «Манчестера» объяснима: клубу, допустившему провал в прошлом сезоне, срочно требовалось поменять информационную повестку и показать фанатам, что работа над исправлением ситуации началась, она ведется прямо сразу.

Однако этот трансфер стал не просто рядовым событием на рынке. Он породил эффект, который определил большую часть летних расходов клубами Английской Премьер-Лиги. Давайте посмотрим, как это могло случиться.

Заданный диапазон

На данный момент шесть достаточно известных игроков атакующего плана сменили клубы в АПЛ . И все сделки прошли примерно по одной ценовой категории: в пределах 50-60 миллионов фунтов. Именно трансфер Куньи задал тон всему этому движению. Можно представить, что трансферная стоимость игрока – это нечто строго и филигранно высчитанное. Однако если посмотреть на то, как клубы в переговорах жонглируют десятками миллионов, можно отбросить эту мысль.

Между трансфером Куньи и покупкой МЮ Брайана Мбеумо за 66 миллионов фунтов произошло еще несколько заметных сделок. «Брайтон» продал Жоао Педро в «Челси» за 55 миллионов, Мохаммед Кудус из «Вест Хэма» перебрался в «Тоттенхэм» за те же 55 миллионов, вингер «Ноттингем Форест» Антони Эланга ушел в «Ньюкасл» за 52 миллиона, а Нони Мадуэке сменил «Челси» на «Арсенал» за 48 миллионов. Все суммы вертятся вокруг одного значения. Даже сорвавшийся переход Моргана Гиббс-Уайта из «Ноттингем Форест» в «Тоттенхэм» оценивался в 60 миллионов фунтов.

Этот явный ценовой диапазон сформировался не случайным образом. Понятие «трансферная стоимость» на таком уровне становится довольно размытым. Каждый из клубов будет ссылаться на множество факторов, защищая свою цену. Но все равно они озираются друг на друга. И тут первый пример очень важен. Потому что самое простое – обратиться к аналогии или сравнению.

Если верить источникам ESPN, покупка Куньи за указанную сумму привела к тому, что МЮ пришлось раскошелиться на большие деньги за Мбеумо. Потому что «Брентфорд» ссылался на прежнюю сделку. Лондонцы дали понять, что ценят камерунца выше, чем бразильца, и отклонили ряд более скромных предложений, прежде чем согласиться на 66 миллионов с опцией роста до 71-го.

Кажется, что это справедливая позиция. Мбеумо приблизительно того же возраста, что и Кунья, за последние два сезона забили они примерно одинаково голов в Премьер-Лиге. Но их контрактные ситуации сильно различались: у Матеуса была опция о выкупе, а Мбеумо оставался всего год договора с «Брентфордом». В экспертных кругах итоговая сумма за Брайана многих удивила, и можно прийти к выводу, что без сделки по Кунье за указанную цену стоимость Мбеумо для МЮ была бы ниже.

Аргумент в переговорах

Или взять переход Виктора Дьёкереша из «Спортинга» в «Арсенал». Президент лиссабонского клуба Фредерико Варандаш не скрывал своей позиции и ее относительности:

Мы внимательно следим за рынком. Я смотрел на сделки по Кунье и Мбеумо. Они не обладают качествами Виктора, но обошлись покупателю примерно в 64 миллиона фунтов. Мы говорим об игроках в возрасте примерно 26 лет. Из этого и исходим, определяя запрос по Дьёкерешу.

Торги по шведу длились несколько недель и были крайне ожесточенными. Дьёкереш в итоге добился перехода в «Арсенал» за 54 миллиона фунтов, но с кучей опций, которые увеличат цену на 8,5 миллиона. Плюс агенты игрока согласились на некоторые уступки, чтобы переход состоялся. Варандаш не очень доволен остался в итоге.

Когда на протяжении многих месяцев шли разговоры о том, нужно ли «Арсеналу» покупать Дьёрекеша, в качестве отрицательного аргумента назывался его возраст (27 лет), а также непродолжительность сияния на топовом уровне. Особенно часто сравнивали шведа с Бенджамином Шешко, которому 22 года. Игрок «Лейпцига» тоже входил в сферу интересов «канониров». Но «Юнайтед» упростил «Спортингу» переговорную позицию – достаточно было показать на Кунью.

Расширение границ

Еще одним примером камертонов на трансферном рынке может служить активность «Ливерпуля». Да, поначалу сделка по Кунье стала ориентиром. Но «Ливерпуль» подписал Флориана Вирца из «Байера» за 100 миллионов фунтов с опцией доплат в размере 16 миллионов. Это напомнило всем о невероятной платежеспособности клубов АПЛ .

Когда несколько недель спустя «красные» вели переговоры с «Айнтрахтом» по покупке Уго Экитике, сумма сделки выросла с 69 до 79 миллионов фунтов. Это тоже не случайно – уровень между Куньей и Вирцем с точки зрения затрат. А ведь в 2022 году Экитике чуть не перешел в «Ньюкасл» за 30 миллионов. Но провел достойно прошлый сезон, забив 15 мячей в 33 матчах в Бундеслиге. И это сыграло свою роль – плюс уже состоявшиеся летние сделки-ориентиры.