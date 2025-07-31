«Карлсруэ» – «Пройссен Мюнстер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Карлсруэ» – «Пройссен Мюнстер», который состоится 2 августа 2025 года.
«Карлсруэ»
«Карлсруэ» занял восьмое место в прошлом сезоне второй Бундеслиги и не особо пытался подняться выше. Команда в этом футбольном году уже наверняка готова навязать борьбу за самые высокие места и имеют отличную возможность начать турнир с победы над соперником, который с трудом удержался во второй Бундеслиге по результатам сезона.
26 июля «Карлсруэ» сыграл вничью в товарищеской игре с «Ульмом» (1:1), а ранее разгромно проиграл «Санкт-Паули» (1:6).
«Пройссен Мюнстер»
Команда испытывала проблемы с результатами весь прошлый сезон, однако смогла удержаться во втором дивизионе Германии. Теперь «Пройссен Мюнстер» рассчитывает на более удачное выступление, однако понимает, что первый тур, как и весь сезон, легкими совсем не будут. Тем не менее, любые набранные очки будут считаться приемлемым результатом для гостей.
26 июля «Пройссен Мюнстер» сыграл вничью с «Викторией» Кельн (1:1), а 18 числа крупно уступила «Хераклесу» (1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Карлсруэ» – 1.9
- Ничья – 4.05
- Победит «Пройссен Мюнстер» – 3.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.72
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.12
Статистика
- «Карлсруэ» проиграл три из пяти последних поединков во всех турнирах
- Четыре последних выездных матча «Пройссен Мюнстер» завершились исходом «обе забьют»
- «Карлсруэ» выиграл три из пяти последних поединков с «Пройссен Мюнстер»
Прогноз
Поставить на победу «Карлсруэ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество, которое со временем удастся превратить в 1-2 забитых мяча.