«Карлсруэ» – «Пройссен Мюнстер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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31 июля 2025, 23:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Карлсруэ» – «Пройссен Мюнстер», который состоится 2 августа 2025 года.

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» занял восьмое место в прошлом сезоне второй Бундеслиги и не особо пытался подняться выше. Команда в этом футбольном году уже наверняка готова навязать борьбу за самые высокие места и имеют отличную возможность начать турнир с победы над соперником, который с трудом удержался во второй Бундеслиге по результатам сезона.

26 июля «Карлсруэ» сыграл вничью в товарищеской игре с «Ульмом» (1:1), а ранее разгромно проиграл «Санкт-Паули» (1:6).

«Пройссен Мюнстер»

Команда испытывала проблемы с результатами весь прошлый сезон, однако смогла удержаться во втором дивизионе Германии. Теперь «Пройссен Мюнстер» рассчитывает на более удачное выступление, однако понимает, что первый тур, как и весь сезон, легкими совсем не будут. Тем не менее, любые набранные очки будут считаться приемлемым результатом для гостей.

26 июля «Пройссен Мюнстер» сыграл вничью с «Викторией» Кельн (1:1), а 18 числа крупно уступила «Хераклесу» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карлсруэ» – 1.9

Ничья – 4.05

Победит «Пройссен Мюнстер» – 3.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.72

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.12

Статистика

«Карлсруэ» проиграл три из пяти последних поединков во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «Пройссен Мюнстер» завершились исходом «обе забьют»

«Карлсруэ» выиграл три из пяти последних поединков с «Пройссен Мюнстер»

Прогноз

Поставить на победу «Карлсруэ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество, которое со временем удастся превратить в 1-2 забитых мяча.