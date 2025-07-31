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«Спартак» и «Рубин» оштрафовали по итогам матчей с «Балтикой» и «Зенитом»

вчера, 17:15

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский «Спартак» на 130 тысяч рублей по итогам матча второго тура РПЛ с калининградской «Балтикой». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

За скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи оштрафовать московский клуб на 20 тысяч рублей. Главному тренеру команды Деяну Станковичу штраф 10 тысяч, «Спартаку» — 10 тысяч за выход за пределы технической зоны с выходом на поле. За неподобающее поведение команды, а именно два удаления — штраф в размере 100 тысяч рублей.

За скандирование болельщиками «Рубина» оскорбительных выражений в адрес петербургского «Зенита» казанский клуб оштрафован на 10 тысяч.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:37, ред.
))) Бабла на бумагу и оформление штрафов извели больше, чем сами штрафы. Это РПЛ..., хрен ли тут скажешь.))
Гость
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