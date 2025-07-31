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Агент Батракова заявил, что подписать новый контракт с «Локо» было сложно

вчера, 18:33

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал источнику продление контракта игрока с клубом.

Переподписать Батракова было сложно. Если говорить о последнем переподписании, это была довольно долгая история. Были очень сложные вопросы, чтобы их решить.

По финансам быстро договорились. Был вопрос перехода в европейский клуб. «Локомотив» категорически не хотел прописывать отступные, но в итоге прописали для европейских клубов. Для российских? Алексей в России уже состоялся как футболист. У него мечта — попробовать себя на другом уровне. Если делать переход в промежуточный российский клуб, то сумма трансфера в Европу уже будет выше. Поэтому я считаю, что он поступил правильно. Батраков хочет играть в родном клубе, а затем уже переходить в Европу.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 11:23
Пусть этот сезон на уровне отыграет, а то раздули звезду, сколько их таких было.
Capral
Capral
вчера в 18:56
Агента понять можно- ему бы побыстрее отправить Батрака куда нибудь, даже на задворки Европы, ну а если повезет- еще лучше к топам, чего конечно ждать не приходится... И ему абсолютно всё равно, что с Батраком будет потом, ведь наверняка, Батрак не единственный его клиент. Развели этих агентов, нечистых на руку.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:55
Ох, тяжёлая это работа
Батракова тащить из болота....
А агент хитрюга - знает себе цену...
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