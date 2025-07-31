Агент Батракова заявил, что подписать новый контракт с «Локо» было сложно

Агент , представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» , прокомментировал источнику продление контракта игрока с клубом.

Переподписать Батракова было сложно. Если говорить о последнем переподписании, это была довольно долгая история. Были очень сложные вопросы, чтобы их решить.

По финансам быстро договорились. Был вопрос перехода в европейский клуб. «Локомотив» категорически не хотел прописывать отступные, но в итоге прописали для европейских клубов. Для российских? Алексей в России уже состоялся как футболист. У него мечта — попробовать себя на другом уровне. Если делать переход в промежуточный российский клуб, то сумма трансфера в Европу уже будет выше. Поэтому я считаю, что он поступил правильно. Батраков хочет играть в родном клубе, а затем уже переходить в Европу.