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Дзюба заявил, что этот сезон для него, скорее всего, последний в РПЛ

вчера, 18:41

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал источнику о том, что текущий сезон может стать последним для него в Российской Премьер-Лиге.

Опасаетесь, что это мой последний сезон в РПЛ? Скорее всего, да, есть такое. Но пока, тьфу-тьфу, чувствую себя великолепно. Если честно, прямо наслаждаюсь этим моментом. Спасибо медицинскому и тренерскому штабам «Акрона», они меня подводят к матчам идеально. К каждой игре подхожу в хорошей физической форме.

На сколько по физической форме себя ощущаю? У нас очень тяжёлый тренировочный процесс. Понятно, что я беру в определённые моменты паузы. Возраст позволяет хорошо чувствовать своё тело. Не знаю... Если считать по 10-балльной системе, то поставлю восемь, наверное. Сейчас могу себя ощущать.

Так много я никогда не подтягивался, столько никогда не делал работы в зале. (Улыбается.) Вы знаете, я всё время в голодном состоянии, всё время хочу есть. Постоянная борьба с весом — интересная вещь.

Действующее соглашение форварда с тольяттинским клубом рассчитано до конца сезона 2025/26.

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Все комментарии
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
сегодня в 00:02
Я даже знаю чем он будет заниматся в дальнейшем , рукастый парень )
112910415
112910415
вчера в 21:27
Несомненно, это финиш
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:10
Жизнь Артема сплошная борьба - до обеда с голодом, а после обеда со сном))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 20:51
Думаю, Дзюба мог бы еще поиграть в РПЛ. Он в отличной форме и до сих пор является одним из лучших форвардов нашего чемпионата.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:08
перейдет в более сильный чемпионат
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