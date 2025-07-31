Дзюба заявил, что этот сезон для него, скорее всего, последний в РПЛ

Нападающий «Акрона» рассказал источнику о том, что текущий сезон может стать последним для него в Российской Премьер-Лиге.

Опасаетесь, что это мой последний сезон в РПЛ ? Скорее всего, да, есть такое. Но пока, тьфу-тьфу, чувствую себя великолепно. Если честно, прямо наслаждаюсь этим моментом. Спасибо медицинскому и тренерскому штабам «Акрона», они меня подводят к матчам идеально. К каждой игре подхожу в хорошей физической форме.

На сколько по физической форме себя ощущаю? У нас очень тяжёлый тренировочный процесс. Понятно, что я беру в определённые моменты паузы. Возраст позволяет хорошо чувствовать своё тело. Не знаю... Если считать по 10-балльной системе, то поставлю восемь, наверное. Сейчас могу себя ощущать.

Так много я никогда не подтягивался, столько никогда не делал работы в зале. (Улыбается.) Вы знаете, я всё время в голодном состоянии, всё время хочу есть. Постоянная борьба с весом — интересная вещь.