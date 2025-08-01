«Падерборн» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 00:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Падерборн» – «Хольштайн Киль», который состоится 2 августа 2025 года.

«Падерборн»

«Падерборн» также не так давно играл в Бундеслиге, но не сумел закрепиться и сейчас старается хорошо выступить во втором дивизионе, чтобы иметь шансы на повышение. Хозяева ждут в гости «Хольштайн Киль», который только в этом сезоне вернулся после «годовой командировки» в Бундеслигу и наверняка полон желания не задерживаться во втором по силе чемпионате Германии.

19 июля «Падеборн» провел сразу два товарищеских поединка с «Ганновером» (1:1, 3:2).

«Хольштайн Киль»

Команда испытывала проблемы в Бундеслиге с самого старта прошлого сезона и удачные отрезки даже тяжело вспомнить. «Хольштайн Киль» занял предпоследнее место в турнирной таблице и напрямую вылетел во вторую Бундеслигу, где заново будет бороться за право вернуться в элитный дивизион. Матч с «Падерборном» будет точно непростым, но гости рассчитывают на набранные баллы.

26 июля «Хольштайн Киль» обыграл в товарищеской игре «Оснабрюк», а ранее крупно обыграл «Айнтрахт» из Брауншвейга (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Падерборн» – 2.2

Ничья – 3.75

Победит «Хольштайн Киль» – 3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Хольштайн Киль» проиграл два матча из десяти последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей «Падерборна» завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что обе команды будут проводить успешные атаки, поэтому зрителям наверняка хватит забитых голов в этой игре.