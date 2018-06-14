Джикия: «Очень жалко Алана Дзагоева»

1528994702

14 июня 2018, 19:45

Защитник «Спартака» пропустил ЧМ-2018 из-за травмы, поэтому прекрасно понимает чувства полузащитника сборной России , который покинул поле в матче открытия уже на 24-й минуте:

«Очень жалко Алана Дзагоева. Очень надеюсь, что травма у него не является серьезной. Вместо него вышел Черышев и забил гол, тем самым подтвердив, что все ребята готовы и заряжены на борьбу».

Дзагоев может пропустить оставшиеся игры турнира.