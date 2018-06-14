Джикия: «Очень жалко Алана Дзагоева»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пропустил ЧМ-2018 из-за травмы, поэтому прекрасно понимает чувства полузащитника сборной России Алана Дзагоева, который покинул поле в матче открытия уже на 24-й минуте:
«Очень жалко Алана Дзагоева. Очень надеюсь, что травма у него не является серьезной. Вместо него вышел Черышев и забил гол, тем самым подтвердив, что все ребята готовы и заряжены на борьбу».
Дзагоев может пропустить оставшиеся игры турнира.
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Не соглашусь. Черышев вышел и забил, тем самым подтвердив, что тренер ставит не тех, кто готов, а тех, кто ближе.
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Не соглашусь. Черышев вышел и забил, тем самым подтвердив, что тренер ставит не тех, кто готов, а тех, кто ближе.
Что же все отработанный материал???
Что же все отработанный материал???