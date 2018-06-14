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Джикия: «Очень жалко Алана Дзагоева»

14 июня 2018, 19:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пропустил ЧМ-2018 из-за травмы, поэтому прекрасно понимает чувства полузащитника сборной России Алана Дзагоева, который покинул поле в матче открытия уже на 24-й минуте:

«Очень жалко Алана Дзагоева. Очень надеюсь, что травма у него не является серьезной. Вместо него вышел Черышев и забил гол, тем самым подтвердив, что все ребята готовы и заряжены на борьбу».

Дзагоев может пропустить оставшиеся игры турнира.

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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
14 июня 2018 в 22:52
Вместо него вышел Черышев и забил гол, тем самым подтвердив, что все ребята готовы и заряжены на борьбу
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Не соглашусь. Черышев вышел и забил, тем самым подтвердив, что тренер ставит не тех, кто готов, а тех, кто ближе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sir-5 (раскрыть)
14 июня 2018 в 22:32, ред.
За два года подготовки у нас почти все сборники получали травмы, а многие и не по разу. Кокорин, Дзюба, Головин, Смольников, Дзагоев, Глушаков, Смолов......Черчесов никак не мог собрать лучших на товарники.
Что же все отработанный материал???
sir-5
sir-5
14 июня 2018 в 20:14
Жалко? Да мне больше жалко очередную команду,которую он ослабляет вместо усиления.Он что,в невыносимо трудных условиях,или страшной борьбе получил травму? И в первый раз??? Так готовится,значит,такая мера ответственности.По-человечески-здоровья,конечно,но это отработанный футбольный материал.
d_fincher
d_fincher
14 июня 2018 в 20:03
Очень жалко, что Джикия, лучший центральный защитник страны, не может сыграть на домашнем чемпионате. Кутепов против Суареса - это, извините, жесть. Джикия бы его погонял.
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