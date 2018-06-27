Сборная Германии впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой раунд ЧМ

Уступив Южной Корее в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018, Германия лишилась шансов на выход в плей-офф. Этот провал станет печальной страницей в истории «бундестим», ведь ранее команда всегда преодолевала групповые этапы мундиалей.

На мировом первенстве 1938 года немцы проиграли в первом же противостоянии, но тогда с самого начала турнира игра сразу шла навылет.