Сборная Германии впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой раунд ЧМ

Уступив Южной Корее в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018, Германия лишилась шансов на выход в плей-офф. Этот провал станет печальной страницей в истории «бундестим», ведь ранее команда всегда преодолевала групповые этапы мундиалей.
На мировом первенстве 1938 года немцы проиграли в первом же противостоянии, но тогда с самого начала турнира игра сразу шла навылет.
И по барабану, у кого какой рейтинг.
И по барабану, у кого какой рейтинг.
https://www.youtube.com/watch?v=LxvGI2edhNM
Германия давай до свиданья!
Германия давай до свиданья!
Множество потерь мяча на ровном месте, бесконечные обрезы, обкрадывали их немцы постоянно, при контратаках вообще тупо проваливались..
ЮК когда-то была веселой крепенькой бандочкой, теперь же превратились в полное барахло, одна из худших команд мундиаля, если не худшая.
И вот даже такую Корею немцы не смогли обыграть..
Это потрясающе, это даже не позор, а вообще за гранью добра и зла.
А уж Нойер какую истерику устроил, просто атас..
Множество потерь мяча на ровном месте, бесконечные обрезы, обкрадывали их немцы постоянно, при контратаках вообще тупо проваливались..
ЮК когда-то была веселой крепенькой бандочкой, теперь же превратились в полное барахло, одна из худших команд мундиаля, если не худшая.
И вот даже такую Корею немцы не смогли обыграть..
Это потрясающе, это даже не позор, а вообще за гранью добра и зла.
А уж Нойер какую истерику устроил, просто атас..
Чемпион европейский не выходит из группы в следующем ЧМ в 21 веке .
Правило такое .
Бразильцы ранее (не европейцы) токма до 1/8 дошли после чемпионства .
Можа Россия станет чемпионом .
Один Х в 2022 году из группы не выйдут .
:-):-):-):-):-):-)
Чемпион европейский не выходит из группы в следующем ЧМ в 21 веке .
Правило такое .
Бразильцы ранее (не европейцы) токма до 1/8 дошли после чемпионства .
Можа Россия станет чемпионом .
Один Х в 2022 году из группы не выйдут .
:-):-):-):-):-):-)
pS Германия еще долго, не забудет ЧМ 2018 в России!!!
pS Германия еще долго, не забудет ЧМ 2018 в России!!!