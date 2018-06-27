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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Сборная Германии впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой раунд ЧМ

вчера, 19:23
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Уступив Южной Корее в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018, Германия лишилась шансов на выход в плей-офф. Этот провал станет печальной страницей в истории «бундестим», ведь ранее команда всегда преодолевала групповые этапы мундиалей.

На мировом первенстве 1938 года немцы проиграли в первом же противостоянии, но тогда с самого начала турнира игра сразу шла навылет.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:39
Ну вот, проиграли...
И по барабану, у кого какой рейтинг.
EvgenyS
EvgenyS ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:26
Рауль и Зидан:
И случилось это именно в России , как это символично )
Ничего символичного.
Fury_Pitt
Fury_Pitt
вчера в 22:24
Это фиаско братан.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 21:35
Все бывает когда-то впервые...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 20:47
Жаль что Южная Корея не в одной восьмой
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 20:29
И случилось это именно в России , как это символично )
mondial18
mondial18
вчера в 20:24
закономерно!
фарход файзалиев 1
фарход файзалиев 1
вчера в 20:12
Вот и аукнулось за САНЕ...
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:08
Невероятно приятно
drug01
drug01
вчера в 20:02
Москва делает сюрпризы
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 20:01
Озил,Хидира,Гомес,Мюллер это уже вчерашний день. Да Лебу пора освежиться.
mangoх12
mangoх12
вчера в 19:53
Понабрали турок - а теперь ДАВАЙ ДОСВИДАНЬЯ!

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:45
Жаль немцев до глубины души ! Я в шоке ! ((
EAGuar As
EAGuar As ответил -Inquisitor-
вчера в 19:44
Может лучше на футбольную тему писать на этом сайте .
FERIS
FERIS
вчера в 19:43
Корейцев с победой!
Германия давай до свиданья!
баск
баск
вчера в 19:43
И ведь- главное- играли-то корейцы совершенно отвратительно.
Множество потерь мяча на ровном месте, бесконечные обрезы, обкрадывали их немцы постоянно, при контратаках вообще тупо проваливались..
ЮК когда-то была веселой крепенькой бандочкой, теперь же превратились в полное барахло, одна из худших команд мундиаля, если не худшая.

И вот даже такую Корею немцы не смогли обыграть..
Это потрясающе, это даже не позор, а вообще за гранью добра и зла.
А уж Нойер какую истерику устроил, просто атас..
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 19:43
Корейцы герои .
Чемпион европейский не выходит из группы в следующем ЧМ в 21 веке .
Правило такое .
Бразильцы ранее (не европейцы) токма до 1/8 дошли после чемпионства .
Можа Россия станет чемпионом .
Один Х в 2022 году из группы не выйдут .
:-):-):-):-):-):-)
-Inquisitor-
-Inquisitor-
вчера в 19:43
Зато побывали в Москве, Казани и Сочи, до которых в 41-м так и не дошли. Будет о чём своим дедам рассказать...
77rust77
77rust77 ответил iNels
вчера в 19:42
iNels:
так нефиг было выигрывать прошлый чемпионат и брать на себя проклятие))))
Так наши пусть один раз выиграют чемпионат мира и всегда не выходят из группы
DXTK
DXTK
вчера в 19:40
Ладно надо смотреть правде в глаза, Германию ждет перезагрузка, помню как на ЕВРО 2000 они не вышли из группы, при этом были действующими ЧЕ, а на ЧМ 2002 после перезагрузки дошли сразу до финала турнира.

pS Германия еще долго, не забудет ЧМ 2018 в России!!!
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 19:40
Амфидерзейн
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:34
Да...Эффект был велик...Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно...
Сливки общества
Сливки общества
вчера в 19:33
А Йогги реально вписывает свое имя в историю немецкого футбола х)
Cruis
Cruis
вчера в 19:29
Корейцы отомстили за шведов.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:28
Интересно, поменяют они тренера?
weinmar
weinmar
вчера в 19:28
Как-будто кто-то умер... Шок!
4RT
4RT
вчера в 19:28
Этот чемпионат мира вообще бьет рекорды!)))
cannongun
cannongun
вчера в 19:27
Слава Корее!
mortid
mortid ответил iNels
вчера в 19:26
iNels:
так нефиг было выигрывать прошлый чемпионат и брать на себя проклятие))))
Думаю что с таким раскладом, наши на пять проклятий согласны )))
Faustello
Faustello
вчера в 19:25
Немчурка по Корейски!
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