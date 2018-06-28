Лунев: «Рамос? Будем отвечать агрессией на агрессию»

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.



«Де Хеа? Я считаю, что и великие ошибаются. Не он первый, и не он последний. Посмотрим, что будет в плей-офф. Марокко и Иран показали, что с ними можно играть. Немцы вылетели и аргентинцы почти вылетели. В 2008 году (когда Россия играла с испанцами на Евро - прим.) Испания была другая. Сейчас ее можно побеждать за счет полной самоотдачи и концентрации, нужно полностью выполнить задачу тренера. В „Лужниках“ будет более мощная поддержка, чем в первой игре на чемпионате мира.



Испанцев можно пробовать ловить в защите. Посмотрим, как они пропускали от Португалии и Марокко, где они заигрывались. Но там сумасшедшие футболисты. Нужна полная самоотдача. Агрессивный Рамос? Будем отвечать агрессией на агрессию».