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Лунев: «Рамос? Будем отвечать агрессией на агрессию»

сегодня, 13:38
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

«Де Хеа? Я считаю, что и великие ошибаются. Не он первый, и не он последний. Посмотрим, что будет в плей-офф. Марокко и Иран показали, что с ними можно играть. Немцы вылетели и аргентинцы почти вылетели. В 2008 году (когда Россия играла с испанцами на Евро - прим.) Испания была другая. Сейчас ее можно побеждать за счет полной самоотдачи и концентрации, нужно полностью выполнить задачу тренера. В „Лужниках“ будет более мощная поддержка, чем в первой игре на чемпионате мира.

Испанцев можно пробовать ловить в защите. Посмотрим, как они пропускали от Португалии и Марокко, где они заигрывались. Но там сумасшедшие футболисты. Нужна полная самоотдача. Агрессивный Рамос? Будем отвечать агрессией на агрессию».

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:19
Парень явно не долечился !
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:54
Смешные болтуны, но Фурия должна заткнуть этот пропагандистский лжепатриотпоток..
alexando1974
alexando1974
сегодня в 15:49
Испанцев можно пробовать ловить в защите. Посмотрим, как они пропускали от Португалии и Марокко ЛОВИТЬ МОЖНО НО ВЫ НЕ ПОРТУГАЛИЯ И ДАЖЕ НЕ МОРОККО И ТАКИЕ КОНТР АТАКИ У ВАС НЕПОЛУЧАТЬСЯ!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:29
Многовато Лунева...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:23
Молчал бы.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил neomessi
сегодня в 15:10
Ну да , а у России супер защита , с ней нельзя и не нужно играть . Вообще Барсе не нужно было продлевать контракт с Умтити, вместо него Игнашеивича надо было подписать. Этот монстр защиты , и Пике и Рамоса научит играть в обороне
neomessi
neomessi
сегодня в 14:24
У Испании защита днище, за три тура они пропустили аж 5 голов!!!
Можно и нужно с ними играть.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 14:20
В игре с Уругваем некий защитник из Зенита попытался грубо сыграть и сразу же в раздевалку побежал с красной карточкой. А испанцы симулянты ещё похлеще уругвайцев и португальцев и если только игроки сборной России начнут играть грубо,сразу же последуют удаления. Да и сами испанцы будут провоцировать на грубость. Так что российским футболистам лучше вообще не касаться всяких там Рамосов,а тупо ползать в своей штрафной тупо отбиваясь от атак. Так,глядишь много не пропустят и не опозорятся так как с Уругваем.)
4RT
4RT
сегодня в 14:15
Хорошо рассуждать, сидя на лавке...
weinmar
weinmar ответил Leha-ha50
сегодня в 14:06
Leha-ha50:
Мы выиграем 3:2. Рамос свалит Дзюбу и мы забьем пенальти, потом Кутепов свалит Косту своим фирменным борцовским приемом и нам забьют с пенальти. Ну а Дзюба или кто то другой забьют два с игры!!! Ну и гешпанцы один с игры забьют!!!
Хороший сценарий! Да будет так!
DVoxNN
DVoxNN ответил Espana-Deutschland
сегодня в 14:06
Espana-Deutschland:
Видимо, он имеет ввиду, что будут пинать Рамоса, как иногда Рамос кого-нибудь. Но это не лучшее решение явно.
Все же лучше пинать Рамоса, чем пинать х..и.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответил Cules2013
сегодня в 14:04
Cules2013:
Надеюсь речь шла о спортивной агрессии, а иначе возникает вопрос "что он несёт?".
Видимо, он имеет ввиду, что будут пинать Рамоса, как иногда Рамос кого-нибудь. Но это не лучшее решение явно.
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 14:03
Чего еще один народ смешит?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 14:02
Если Испания будет так лоховски играть как с марокканцами, то ее не только Россия, а вообще любая команда обыграет. Я был в шоке, когда Испания пропустила первый мяч. Такая нелепая потеря мяча ведущими игроками мира, потеря мяч у команды, чей стиль заключается во владении мячом? Это был стыд еще похлеще вылета Германии... Только Мексика радовала меня. Но и она сдулась со шведами. Теперь все надежды на колумбийцев.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Leha-ha50
сегодня в 13:58
Leha-ha50:
Мы выиграем 3:2. Рамос свалит Дзюбу и мы забьем пенальти, потом Кутепов свалит Косту своим фирменным борцовским приемом и нам забьют с пенальти. Ну а Дзюба или кто то другой забьют два с игры!!! Ну и гешпанцы один с игры забьют!!!
ну поглядим, какой ты Нострадамус))
Cules2013
Cules2013
сегодня в 13:56
Надеюсь речь шла о спортивной агрессии, а иначе возникает вопрос "что он несёт?".
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:51
Полные трибуны это хорошая поддержка, но нужна еще живая икона "ПУТИН ЖИВОТВОРЯЩИЙ", надеюсь Виталька Мутко подсуетится и даст добро...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:46
Мы выиграем 3:2. Рамос свалит Дзюбу и мы забьем пенальти, потом Кутепов свалит Косту своим фирменным борцовским приемом и нам забьют с пенальти. Ну а Дзюба или кто то другой забьют два с игры!!! Ну и гешпанцы один с игры забьют!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 13:40
Лунь уже ямы в штрафной во всю копает с кольями и сеточками накрывает )))
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