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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

Голландец Куйперс рассудит Испанию и Россию

сегодня, 22:29

Голландский рефери Бьорн Куйперс обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья - Клеман Тюрпен.

Поединок Хорватия - Дания отработают аргентинцы во главе с Нестором Питаной. Ассистенты рефери - Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервный арбитр - Энрике Касерес.

Испания – соперник России

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 23:18
да, европиндосы не дадут выиграть ( приказ из брусели )
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 23:12
Аргентинос будет судить хорватов - ирония судьбы или происки ФИФА.
Морозовский
Морозовский ответил Великий Князь
сегодня в 23:05
Великий Князь:
Может пойдёт на встречу за кораблик анаши?)
Не, они пиндосы! Куман, например, один из них, хоть и игрок хороший был. Это, как парашенку на эту игру назначить.
За адекватность
За адекватность ответил Великий Князь
сегодня в 23:02
Великий Князь:
Так же выражаю вам своё почтение. Беда ещё и в том, что на каждого кота Ахила по три Чакира, ну и на каждую выдру Гарри по паре подобной твари)))
Тут видите, как на мой скромный взгляд. Вылет от Испании- победили тех кого должны, проиграли, тем кому должны, и как бы "и волки сыты, и овцы целы", а победа- это уже будет нечто, приглашаю, у меня самогон отменный.
Accinit
Accinit
сегодня в 22:56
Не повезло с арбитром, хотя какая разница.
Великий Князь
Великий Князь ответил Морозовский
сегодня в 22:52
Морозовский:
Плохо, что голландец.
Может пойдёт на встречу за кораблик анаши?)
Великий Князь
Великий Князь ответил За адекватность
сегодня в 22:51
За адекватность:
Эх, если бы всё зависело от чести сборников , поддержки трибун, предсказаний выдры Гарри и кота Ахилла, то можно было бы начинать победу отмечать. С уважением.
Так же выражаю вам своё почтение.

Беда ещё и в том, что на каждого кота Ахила по три Чакира, ну и на каждую выдру Гарри по паре подобной твари)))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:50
Плохо, что голландец.
За адекватность
За адекватность ответил Великий Князь
сегодня в 22:49
Великий Князь:
Почему? Думаете у сборников нет чести?)
Эх, если бы всё зависело от чести сборников , поддержки трибун, предсказаний выдры Гарри и кота Ахилла, то можно было бы начинать победу отмечать. С уважением.
Великий Князь
Великий Князь ответил EvgenyS
сегодня в 22:49
EvgenyS:
Нет, к великому сожалению.
Не будем бежать впереди паровоза и торопиться с выводами)
Как говорится, - "Раз в год и палка стреляет". Проверено Анатолием Тимощуком.))
Ruzzik
Ruzzik
сегодня в 22:48
Нестор отправит Данию домой.
EvgenyS
EvgenyS ответил Великий Князь
сегодня в 22:48
Великий Князь:
Почему? Думаете у сборников нет чести?)
Нет, к великому сожалению.
Великий Князь
Великий Князь ответил За адекватность
сегодня в 22:44
За адекватность:
Вы сложное предложение выстроили. До 1-й точки- бесспорно, до 1-й запятой- далеко не факт, ну остальное перебор.
Почему? Думаете у сборников нет чести?)
Abverin
Abverin
сегодня в 22:43
Арбитр страдает неадекватностью.
За адекватность
За адекватность ответил Великий Князь
сегодня в 22:42
Великий Князь:
Не важно кто будет судить. Россия пройдёт Испанию, если у сборников есть честь.
Вы сложное предложение выстроили. До 1-й точки- бесспорно, до 1-й запятой- далеко не факт, ну остальное перебор.
Зенит супер сила
Зенит супер сила
сегодня в 22:41
Главное чтобы пупсиков в составе не было!
Медив
Медив
сегодня в 22:36
C такой фамилией он должен был судить игры Ирана
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 22:36
Нам всё равно кто будет судить.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 22:35
Не важно кто будет судить. Россия пройдёт Испанию, если у сборников есть честь.
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