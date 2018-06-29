Голландец Куйперс рассудит Испанию и Россию

Голландский рефери Бьорн Куйперс обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья - Клеман Тюрпен.
Поединок Хорватия - Дания отработают аргентинцы во главе с Нестором Питаной. Ассистенты рефери - Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервный арбитр - Энрике Касерес.
Беда ещё и в том, что на каждого кота Ахила по три Чакира, ну и на каждую выдру Гарри по паре подобной твари)))
Беда ещё и в том, что на каждого кота Ахила по три Чакира, ну и на каждую выдру Гарри по паре подобной твари)))
Как говорится, - "Раз в год и палка стреляет". Проверено Анатолием Тимощуком.))
Как говорится, - "Раз в год и палка стреляет". Проверено Анатолием Тимощуком.))