Голландец Куйперс рассудит Испанию и Россию

Голландский рефери Бьорн Куйперс обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья - Клеман Тюрпен.

Поединок Хорватия - Дания отработают аргентинцы во главе с Нестором Питаной. Ассистенты рефери - Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервный арбитр - Энрике Касерес.

Испания – соперник России