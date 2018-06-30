Плетикоса: «У сборной России есть шансы против испанцев»

Бывший вратарь сборной Хорватии и московского «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что Россия не должна бояться испанскую команду перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу.



«У сборной России есть шансы против испанцев завтра, я не вижу повода бояться их. Да, они хорошо владеют мячом, но если сборная России сыграет смело и сможет успешно прессинговать, то она вполне может и выиграть и пройти в следующий раунд», - сказал Плетикоса.



Напомним, что сборная России впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Соперником россиян станет сборная Испании.