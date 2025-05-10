«Балтика» досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу

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вчера, 18:03

«Балтика» сыграла вничью против «Черноморца» (0:0) в матче Первой Лиги.

Таким образом, команда из Калининграда за два тура до конца чемпионата досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу.