«Балтика» досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу

«Балтика» сыграла вничью против «Черноморца» (0:0) в матче Первой Лиги.
Таким образом, команда из Калининграда за два тура до конца чемпионата досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу.
«Балтика» вылетела из РПЛ в прошлом сезоне.
|Черноморец0 : 0Балтика
|Матч завершен
«Балтика» сыграла вничью против «Черноморца» (0:0) в матче Первой Лиги.
Таким образом, команда из Калининграда за два тура до конца чемпионата досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу.
«Балтика» вылетела из РПЛ в прошлом сезоне.
Однозначно- сильнейшая команда ФНЛ!!! Очень грамотно провела сезон команда, очень сильно, с точки зрения тренерской работы. Да, возможно, несколько однообразно играет Балтика, нет в её игре лирики, мало открытого футбола, в отдельных играх даже суховато смотрелись балтийцы. Но в такой манере, Талалаев всегда и везде работал, и кстати, играл также, ещё в Торпедо. В целом, очень перспективная команда, с ярко выраженной тренерской программой. Я бы даже сказал- очень системная команда, где игроки, максимально четко выполняют все тренерские установки. Очень интересно будет посмотреть на команду в ПЛ!!! А пока, пожелаю Талалаеву Удачи в дальнейшем, он заслужил!!!
Однозначно- сильнейшая команда ФНЛ!!! Очень грамотно провела сезон команда, очень сильно, с точки зрения тренерской работы. Да, возможно, несколько однообразно играет Балтика, нет в её игре лирики, мало открытого футбола, в отдельных играх даже суховато смотрелись балтийцы. Но в такой манере, Талалаев всегда и везде работал, и кстати, играл также, ещё в Торпедо. В целом, очень перспективная команда, с ярко выраженной тренерской программой. Я бы даже сказал- очень системная команда, где игроки, максимально четко выполняют все тренерские установки. Очень интересно будет посмотреть на команду в ПЛ!!! А пока, пожелаю Талалаеву Удачи в дальнейшем, он заслужил!!!
Банда Талалаева весь сезон доминировала в ФНЛ и заслуженно вышла в РПЛ )
Ждем лета и возвращения РПЛ на Калининград Арену !
И, надеюсь, не на один сезон, а надолго )
Банда Талалаева весь сезон доминировала в ФНЛ и заслуженно вышла в РПЛ )
Ждем лета и возвращения РПЛ на Калининград Арену !
И, надеюсь, не на один сезон, а надолго )