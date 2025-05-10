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«Балтика» досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу

вчера, 18:03
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)0 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Балтика» сыграла вничью против «Черноморца» (0:0) в матче Первой Лиги.

Таким образом, команда из Калининграда за два тура до конца чемпионата досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу.

«Балтика» вылетела из РПЛ в прошлом сезоне.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:26
Поздравляю болельщиков Калининградской Балтики и команду с выходом в РПЛ!..есть команда, есть игра, есть система и главное-есть АРЕНА! (для игр в РПЛ)
Vadik
Vadik
вчера в 20:46
Молодцы, Калининградцы, мои поздравления! Удачи в вышке, хочу, чтобы вы там задержались!
P.S. Извините наш Ротор, что забрали у вас 4 очка из 6 возможных)))
До встречи...
North West
North West ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:32, ред.
Пока и Ростеха вполне достаточно. Зенит обыгрывали и не один раз)) Мне кажется Балтика ничем не хуже сейчас условного Акрона или Динамо Мхч.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:27
С возвращением, Балтийцы!) Надеюсь, сможете закрепиться в РПЛ
Futurista
Futurista ответ North West (раскрыть)
вчера в 19:25
Это эпизоды...статистическая погрешность)...Тосно тоже Зенит обыгрывало и где оно сейчас?)...
Вот если какой нибудь газпром возьмет Балтику на обеспечение лет на 10 тогда другое дело)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:47
Балтийцев с заслуженной победой!!!
North West
North West ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
Согласен, были моменты когда Балтику топили судьи - матч с Уралом в день рождения Екатеринбурга, почти 10 добавленных минут в матче с Динамо, когда вели в счёте...С другой стороны была уверенная победа над ЦСКА дома, а на фоне матчей с Краснодаром и Ростовом было ощущение что играют равные по уровню команды. Некоторые болельщики Балтики обвиняют Игнаша в вылете, потому что он бросил много сил на кубок. Но финал кубка у провинциальной команды случается очень редко, а порой и один раз в истории.
gc9e92wdz3u6
gc9e92wdz3u6
вчера в 18:38
Балтика достойна выступать в РПЛ, своего добилась и быстро вернулась обратно.
Capral
Capral ответ North West (раскрыть)
вчера в 18:37
В прошлом сезоне, Балтика смотрелась очень интересно. Достойно играли в финале с Зенитом, обязаны были выиграть у ростовщиков!!! Да и по игре, смотрелись не хуже остальных . Игнаш слепил отличную команду, харАктерную, самобытную, со своим лицом, бесстрашную!!! Мне было очень жаль, когда команда вылетела.
North West
North West ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
А что история? Балтика в 90-ые играла в вышке три сезона и занимала 7-ое место, обыгрывала Романцевский Спартак))
Futurista
Futurista ответ North West (раскрыть)
вчера в 18:32
Я сужу по истории команды Балтика...там все прозрачно)...поглядим что будет...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
Жаль конечно. По игре смотрятся неплохо.
Ну посмотрим... Для меня важней, чтобы Торпедо задержалось в вышке и надолго.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
North West
North West ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:25
В прошлом сезоне по весне Балтика по игре не должна была вылетать, тогда просто поздно обновили состав и растеряли много очков летом - осенью, потому что по сути играли ФНЛовским составом. Сейчас уже с опытом и теми ошибками есть неплохие шансы закрепиться.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:22
Думаю да...случайные гости в РПЛ...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:22
Очень понравилась Балтика в конце прошлого сезона, хороший ход набрали, чувствовал что они сразу вернуться в ПЛ.
North West
North West
вчера в 18:21
Поздравляю всех болельщиков Балтики! Теперь главное достойно закрепиться в РПЛ!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:16
Думаете вылетят? Мне будет жаль, если это случится. Команда мне очень нравится.
протон
протон
вчера в 18:16
Большой футбол снова в Калининграде !
Банда Талалаева весь сезон доминировала в ФНЛ и заслуженно вышла в РПЛ )
Ждем лета и возвращения РПЛ на Калининград Арену !
И, надеюсь, не на один сезон, а надолго )
Capral
Capral
вчера в 18:15, ред.
Молодцы!!!
Однозначно- сильнейшая команда ФНЛ!!! Очень грамотно провела сезон команда, очень сильно, с точки зрения тренерской работы. Да, возможно, несколько однообразно играет Балтика, нет в её игре лирики, мало открытого футбола, в отдельных играх даже суховато смотрелись балтийцы. Но в такой манере, Талалаев всегда и везде работал, и кстати, играл также, ещё в Торпедо. В целом, очень перспективная команда, с ярко выраженной тренерской программой. Я бы даже сказал- очень системная команда, где игроки, максимально четко выполняют все тренерские установки. Очень интересно будет посмотреть на команду в ПЛ!!! А пока, пожелаю Талалаеву Удачи в дальнейшем, он заслужил!!!
Futurista
Futurista
вчера в 18:05
В седующем сезоне досрочно вылетят обратно...
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