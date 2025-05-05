Соболев сделал дубль, а Латышонок взял «мёртвый мяч». «Зенит» нервно и рвано победил аутсайдера

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сегодня, 09:18

Осмысленные мучения сильной команды.

Соболев промахивался, а потом вручил «Зениту» три очка

Александр отдал голевой пас на Луиса Энрике в матче против «Краснодара». Без четвертого гола «Зенит» не смог бы выйти вперед по сумме личных встреч. Если лидеры РПЛ наберут поровну пунктов, то результативное действие Соболева окажется решающим. А теперь у Александра голы в ворота «Пари НН». Голкипер Латышонок тоже потащил сложнейший мяч после удара головой. Снаряд отскочил от газона и высоко взлетел в воздух. В первом тайме Евгений тоже спасал, но Грулёв забил.

«Зенит» снова рисковал потерять очки дома против середняка. Не забыли поражения от «Крыльев Советов» и «Акрона». Матч с «Пари НН» не прошел по легкому сценарию уверенной домашней победы. Однозначный фаворит пропустил первым. А голы Соболева – результат четких ударов. Сомневаемся, что Александр смог бы много раз повторить победную срезку головой прямо в угол ворот. У Соболева был всего один гол в РПЛ до появления против «Пари НН» в основе. Ужасная статистика.

Опытный нападающий за 10 млн евро, которого выкупили у «Спартака», должен играть в Санкт-Петербурге совсем иначе. Семак не доверял форварду Соболеву раньше. Но усталость аргентинца Гонду, плохой футбол колумбийца Кассьерры на разных позициях и схема соперника Ганчаренко заставили поставить на Александра. Соболев – один из самых неудачливых новичков сезона в РПЛ . В игру не вписался. До перерыва в поединке с «Пари НН» получил свои моменты и уступал голкиперу.

Зато Соболев открывался, искал пустые зоны между тройкой защитников соперника. А Семак спорил с арбитром Карасёвым по поводу одного из единоборств двух великанов. Гоцук был за спиной у Соболева и выставил руки вперед. Александр принимал мяч, снаряд коснулся пальцев защитника. Контакт случайный, судья не указал на «точку». Хотя некоторые эксперты увидели пенальти. Но если бы «Зенит» уверенно побеждал «Пари НН», то Семаку не пришлось бы бегать за судьей с претензиями.

У «Зенита» давно нет чемпионского футбола, но есть сила

У Семака всегда есть план, но очень часто по ходу матчей Сергей Богданович кричит футболистам, что они ему не следуют. Например, «Зенит» в естественной среде не любит неточные передачи. В этом сезоне наравне со «Спартаком» по времени с мячом и первые по меткости передач. А теперь, чтобы сломать «Пари НН», выпустили рослого Соболева. Команда не привыкла к навесам, но Семак приказал их исполнять. В результате многие подачи получились неудачными, но парадокс сработал.

Выручил тот, кто часто подводил. Не стоит недооценивать шестикратных чемпионов РПЛ . Впрочем, повторяем это по ходу сезона, поскольку «Зенит» часто теряет очки. Они за пять первых сезонов Семака почти не проигрывали в РПЛ дома. За два неполных сезона добавили много неудач в родных стенах. «Пари НН» был близок к сенсации, которой стала бы ничья. За исключением разгрома «Краснодара», «Зениту» нечего особо вспомнить из приятных и легких вечеров чемпионского прошлого Вендела.

Вот раньше Маркус, Клаудиньо, Барриос и Сантос доминировали. Сейчас сила осталась, ведь футболисты приличного уровня. Но получается уверенная победа, лишь когда соперник идёт навстречу. Так случилось против ЦСКА в Кубке. А стоит любому участнику РПЛ упереться – Семак сразу нервничает на бровке. Его команда не может показать класс, сопряженный с легкостью, в важных поединках. Хотя раньше такие матчи были для команды уверенной прогулкой и часто вели к разгромам гостей.

Уровень «Зенита» как коллектива сейчас ниже, чем был раньше. Год назад бегал форвард, который собрал 21 гол и 4 ассиста за сезон. Сейчас Кассьерра на лавке, а лучшим снайпером сезона в РПЛ является Гонду с 10 мячами. Вендел, Сантос и Барриос в прошлом сезоне играли сильнее и были намного свежее. А если отойти ещё на шаг назад, чтобы увидеть динамику, то команда с Малкомом, Клаудиньо, Ловреном и Кузяевым просто сильнее этой. Она опережала конкурентов более явно и красиво.

Будущие соперники Семака заметно сильнее «Пари НН»

У Семака три гостевых поединка подряд. Не верится, что ЦСКА отыграет поражение 2:0 в московском ответном матче Кубка страны. «Армейцы» сейчас не прибавляют, а Семака устроит гостевая ничья. Или даже минимальное поражение. Но вот против «Динамо» из Махачкалы, «Ростова» и «Ахмата» будет сложно. Ничьи не устроят фаворита. Сделают ещё один подарок «Краснодару» – точно не будут чемпионами. Семаку не повезло в том плане, что последние оппоненты похожи между собой.

Для старого «Зенита» такие команды не всегда были серьезным испытанием. А теперь все середняки опасные. Дерутся не хуже «Пари НН». «Ростов» самый статусный, хотя у них могут быть проблемы с мотивацией. Команда Альбы сыграет со «Спартаком» за три дня до встречи с «Зенитом». Если пройдут в финал Кубка страны, то могут наплевать на РПЛ . Но стоит уступить Станковичу, и тогда надо извиняться перед своей публикой в ещё одном домашнем поединке против Семака в рамках РПЛ .

В сводной таблице весенних результатов будущие соперники намного выше «Пари НН». У «Зенита» были проблемы с одной из худших команд РПЛ весной по результатам дома. А впереди выездные игры с командами, которые иногда работали намного лучше. Особенно это касается клубов из Махачкалы и Ростова-на-Дону. Также напоминаем, что судьба чемпионского кубка в руках «Краснодара». Две победы в трёх турах – «горожане» чемпионы. Команда Мусаева устала, но сражаются в каждом матче.

А «Зенит» будет выполнять свою часть сделки с дьяволом футбольной интриги. Чемпионы сделали парочку намеков, что оживают. А потом вернулись к старым проблемам. Семак вечно что-то выдумывает, поскольку нет сейчас генерального плана, который всегда сработает. Раньше такой план был, а сейчас метания. Коллапс «Краснодара» в матче с «Зенитом» помог, но чемпионская интрига жива. Причины знаем, многие футболисты фаворита разочаровали. И не все успеют зажечь как Соболев.