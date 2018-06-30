Григорян: «Очевидно, что сборной Аргентины управлял Месси»

Российский специалист Александр Григорян порассуждал о причинах неудач сборной Аргентины на чемпионате мира-2018.

«Мне кажется, надо отталкиваться от того, что происходит внутри команды. К сожалению, мы не знаем наверняка, что там происходит, но очевидно, что Сампаоли уже командой не управлял.

Это человеческий фактор, это глупые амбиции. В итоге мы имеем, что такой футболист, как Месси, не то, что в своей карьере может не выиграть чемпионат мира, но и вообще после такой истории закончить может. Неужели серьёзные, влиятельные люди не могли вмешаться в данную ситуацию? Неужели было непонятно, что в таком микроклимате команде невозможно добиться результата? Тем более когда есть ещё и проблемы игрового плана.

Месси – мой любимый игрок, но, я уверен, он виноват в провале Аргентины. Мы же видели, что именно он управляет командой. А Сампаоли даже праздновал голы отдельно не только от игроков, но и от остального тренерского штаба. Это глупость, ни один великий футболист не может быть одновременно великим игроком и тренером».

Аргентина сегодня проиграла Франции (3:4) и завершила выступление на турнире.