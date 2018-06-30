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Григорян: «Очевидно, что сборной Аргентины управлял Месси»

сегодня, 23:18
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Российский специалист Александр Григорян порассуждал о причинах неудач сборной Аргентины на чемпионате мира-2018.

«Мне кажется, надо отталкиваться от того, что происходит внутри команды. К сожалению, мы не знаем наверняка, что там происходит, но очевидно, что Сампаоли уже командой не управлял.

Это человеческий фактор, это глупые амбиции. В итоге мы имеем, что такой футболист, как Месси, не то, что в своей карьере может не выиграть чемпионат мира, но и вообще после такой истории закончить может. Неужели серьёзные, влиятельные люди не могли вмешаться в данную ситуацию? Неужели было непонятно, что в таком микроклимате команде невозможно добиться результата? Тем более когда есть ещё и проблемы игрового плана.

Месси – мой любимый игрок, но, я уверен, он виноват в провале Аргентины. Мы же видели, что именно он управляет командой. А Сампаоли даже праздновал голы отдельно не только от игроков, но и от остального тренерского штаба. Это глупость, ни один великий футболист не может быть одновременно великим игроком и тренером».

Аргентина сегодня проиграла Франции (3:4) и завершила выступление на турнире.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 23:42
"Порассуждал о причинах неудач сборной Аргентины на чемпионате мира-2018." Интересное рассуждение."Это человеческий фактор, это глупые амбиции." Эксперты должны рассуждать объективно. Ни в коим разе не претендую на мнение эксперта, но Аргентина должна была из группы не выйти, хотя с французами бились.
iNels
iNels
сегодня в 23:39
человека, которого за сезон уволили и из рфпл, и из фнл, и из пфл, определенно стоит слушать))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 23:36
С Григоряном во главе сборная Аргентины могла бы достичь большего! Григорян бы сразу поставил зазвездившегося Месси на место!
cska1948
cska1948
сегодня в 23:25
Думаю, для Месси это был последний ЧМ, так что на следующем ЧМ, без кумира, у Аргентины шансов будет больше.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 23:23
домыслы от саши как звук в пустой бочке...
Footlife
Footlife
сегодня в 23:22
Ничего, завтра все забудут про него и про Роналду:))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:22
сначала он говорит: "сожалению, мы не знаем наверняка, что там происходит..."
а потом делает какие-то выводы)) шикарный "эксперт"
venоm
venоm
сегодня в 23:18
блоха недотащер,звучит)))
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