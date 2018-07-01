Марадона: «Мбаппе напоминает молодого Каниджу»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона остался под впечатлением от игры нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против «альбиселесте»:

«Аргентина шла в атаку и совершила ошибку, оставив слишком много пространства для Мбаппе, который напоминает Каниджу в молодые годы.

Рохо позволил ему войти в штрафную, а затем сбил. Не этим должен заниматься игрок национальной команды».

Мбаппе в этом поединке отличился дублем и заработал пенальти.

Напомним, Марадона выступал вместе с атакующим футболистом Клаудио Каниджей в «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины.