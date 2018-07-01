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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Рамос: «Испания возвращается домой с поднятой головой»

сегодня, 22:12
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился мыслями после матча с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018. Испанцы уступили в серии пенальти и покинули турнир.

«Это был очень сложный матч. Мы старались играть в тот футбол, который хотим видеть в этой команде. Мы проиграли, но возвращаемся домой с поднятой головой. Мы сделали всё возможное для победы, но не получилось, с физической точки зрения это был очень требовательный матч, отобрал много сил. Как капитан я горжусь командой, мы сражались как львы и сделали всё, что было в наших силах. Это поражение сделает нас сильнее, мы сумеем подняться после этого удара.

Андрес Иньеста уходит из сборной, и нам будет не хватать этого футболиста, потому как он написал историю нашего футбола. Хотелось бы, чтобы его расставание со сборной прошло иначе. Конечно, это потеря, но я думаю, что у нашей команды хорошее будущее, у нас в составе много талантливой молодежи, есть игроки с характером, поэтому команда сможет продолжить успешно выступать, несмотря на смену поколений.

Говорить об отставке Хулена Лопетеги, как мне кажется, не самое подходящее время. В конце концов, наша команда достойно сыграла здесь. Мы, несмотря на то, что в нас сомневались, вышли в 1/8 финала. Проиграть можно по-разному, мы же пытались играть в свой футбол, и сегодня мы контролировали встречу в основное и дополнительное время.

Также я хочу поблагодарить Фернандо Йерро за то, что он принял команду в такой непростой момент и проделал с ней хорошую работу. Не каждый на его месте пошел бы на такой шаг.

Я готов к тому, что нас будут критиковать после такого результата. Но, конечно, хотелось бы получить побольше поддержки. Однако сегодняшний результат случился не из-за давления прессы», - сказал Рамос. 

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 22:51
У нас свои дзюдоисты есть.
Faustello
Faustello
сегодня в 22:49
kiendjin
kiendjin ответил League1
сегодня в 22:47
League1:
Барселона не умеет играть в футбол, не умеет готовить футболистов. Этот перекат мяча поперёк поля полное уг. Так нормальные клубы не играют и никогда играть не будут. То что гвардиоле удалось на время воскресить эту убогую тактику, это просто потому что от неё давно уже все отвыкли, как от совершенно неперспективной. Сейчас ею снова никого не победишь. Кантера барселоны также всегда хромала. Просто свезло, что в определенный момент в ней оказались талантливые пацаны. А так барселона никого и никогда не умела готовить. Только и занимается тем, что покупает всех подряд, а там как повезёт: может кто-то вдруг и заиграет, а может не заиграет..
Маленький ты еще, Фурия свои титулы брала с 90% составом из Барсы.. Тото же молчи и не отвечай..Аха-ха)
kiendjin
kiendjin
сегодня в 22:46
Снова надо Барсе подтягивать таланты..Мадрид импотент в этом вопросе..
Ozabot
Ozabot ответил -Inquisitor-
сегодня в 22:46
-Inquisitor-:
Испания показала свой привычный уровень. Талантливое поколение Барсы состарилось, многие завершили карьеру, теперь сборной ловить нечего, да ещё с таким капитаном... Федерации снова нужно умолять на коленях Барселону, дабы та подготовила для сборной талантливых игроков. Возможно придётся простить ей долги, освободить игроков от налогов, перестать писать в прессе всякую ересь и может Барса смилостивится и выпустит новых Хави, Пуйолей и Иньест. Рассчитывать на сливочный сброд, который без судейских подачек ползает на третьем месте, выхватывая люлей от Бетисов и Леганесов, наивно и глупо, а рамос - вообще не уровень сборной...
Та самая Барселона, которая чуть что сразу лезет за кошельком и сверяет трансферное окно, как только на горизонте замаячит какой-нибудь талантливый футболист? Ну-ну
League1
League1 ответил -Inquisitor-
сегодня в 22:38
-Inquisitor-:
Испания показала свой привычный уровень. Талантливое поколение Барсы состарилось, многие завершили карьеру, теперь сборной ловить нечего, да ещё с таким капитаном... Федерации снова нужно умолять на коленях Барселону, дабы та подготовила для сборной талантливых игроков. Возможно придётся простить ей долги, освободить игроков от налогов, перестать писать в прессе всякую ересь и может Барса смилостивится и выпустит новых Хави, Пуйолей и Иньест. Рассчитывать на сливочный сброд, который без судейских подачек ползает на третьем месте, выхватывая люлей от Бетисов и Леганесов, наивно и глупо, а рамос - вообще не уровень сборной...
Барселона не умеет играть в футбол, не умеет готовить футболистов. Этот перекат мяча поперёк поля полное уг. Так нормальные клубы не играют и никогда играть не будут. То что гвардиоле удалось на время воскресить эту убогую тактику, это просто потому что от неё давно уже все отвыкли, как от совершенно неперспективной. Сейчас ею снова никого не победишь. Кантера барселоны также всегда хромала. Просто свезло, что в определенный момент в ней оказались талантливые пацаны. А так барселона никого и никогда не умела готовить. Только и занимается тем, что покупает всех подряд, а там как повезёт: может кто-то вдруг и заиграет, а может не заиграет..
na
na
сегодня в 22:38
Испания уже не та, поколение ушло, новых пока нет.
alex074
alex074 ответил YRunner
сегодня в 22:35
YRunner:
Валите! Скатертью дорога как говорят в России!
В России говорят: "Счастливого пути..."
YRunner
YRunner
сегодня в 22:29
Валите! Скатертью дорога как говорят в России!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:27
"Мы, несмотря на то, что в нас сомневались, вышли в 1/8 финала." Это не про нашу сборную? Хотя нет, мы в 1/4, ещё раз всех с победой.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
сегодня в 22:26
Испания показала свой привычный уровень. Талантливое поколение Барсы состарилось, многие завершили карьеру, теперь сборной ловить нечего, да ещё с таким капитаном... Федерации снова нужно умолять на коленях Барселону, дабы та подготовила для сборной талантливых игроков. Возможно придётся простить ей долги, освободить игроков от налогов, перестать писать в прессе всякую ересь и может Барса смилостивится и выпустит новых Хави, Пуйолей и Иньест. Рассчитывать на сливочный сброд, который без судейских подачек ползает на третьем месте, выхватывая люлей от Бетисов и Леганесов, наивно и глупо, а рамос - вообще не уровень сборной...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:25
А прессу всё таки приплёл, хоть и с "НЕ"! Давай, домой!
gremaldino
gremaldino
сегодня в 22:22
Спасибо Испании ,что доставила нам такую радость ,играя в свою игру .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:22
Ага!!! Закройся дома, отключи телефон, занавесь шторы, спрячься от назойливых журналистов и фанатов, встань перед зеркалом и гордись, гордись , гордись...........
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:22
"и нам будет не хватать этого не футболиста," Наверное придираюсь, но исправьте.
Виталий Алпатов
Виталий Алпатов
сегодня в 22:20
интересно, кто-нибудь из них скажет почему пенальти все били в одно направление - влево от себя?
dimagas1
dimagas1
сегодня в 22:17
По моему с позором.
Серый волк
Серый волк
сегодня в 22:17
Иньеста не футболист? В общем да. Согласен нефутболист.
No problem
No problem
сегодня в 22:17
Пике...
он там ещё мужик???,в раздевалке???

или уже успел уронить мыло...ТвиттеРаст?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 22:16
Серега ,ты сегодня был молодцом,отличные диагонали ,но и поперек много катал. Но забивать то чего не пошел? вот
any2key
any2key
сегодня в 22:16
Не футболиста?
cska.78
cska.78
сегодня в 22:15
Давай, давай, хорош болтать, проваливай симулянт :)
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