Рамос: «Испания возвращается домой с поднятой головой»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился мыслями после матча с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018. Испанцы уступили в серии пенальти и покинули турнир.

«Это был очень сложный матч. Мы старались играть в тот футбол, который хотим видеть в этой команде. Мы проиграли, но возвращаемся домой с поднятой головой. Мы сделали всё возможное для победы, но не получилось, с физической точки зрения это был очень требовательный матч, отобрал много сил. Как капитан я горжусь командой, мы сражались как львы и сделали всё, что было в наших силах. Это поражение сделает нас сильнее, мы сумеем подняться после этого удара.

Андрес Иньеста уходит из сборной, и нам будет не хватать этого футболиста, потому как он написал историю нашего футбола. Хотелось бы, чтобы его расставание со сборной прошло иначе. Конечно, это потеря, но я думаю, что у нашей команды хорошее будущее, у нас в составе много талантливой молодежи, есть игроки с характером, поэтому команда сможет продолжить успешно выступать, несмотря на смену поколений.

Говорить об отставке Хулена Лопетеги, как мне кажется, не самое подходящее время. В конце концов, наша команда достойно сыграла здесь. Мы, несмотря на то, что в нас сомневались, вышли в 1/8 финала. Проиграть можно по-разному, мы же пытались играть в свой футбол, и сегодня мы контролировали встречу в основное и дополнительное время.

Также я хочу поблагодарить Фернандо Йерро за то, что он принял команду в такой непростой момент и проделал с ней хорошую работу. Не каждый на его месте пошел бы на такой шаг.

Я готов к тому, что нас будут критиковать после такого результата. Но, конечно, хотелось бы получить побольше поддержки. Однако сегодняшний результат случился не из-за давления прессы», - сказал Рамос.