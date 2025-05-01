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Карасёв – рассудит «Зенит» и «Пари НН». Назначения арбитров на 27-й тур РПЛ

вчера, 15:21

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура РПЛ.

2 мая (пятница)

«Акрон» – «Динамо» Махачкала: судья – Виталий Мешков

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Зуев.

3 мая (суббота)

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

4 мая (воскресенье)

«Факел» – «Спартак»: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

5 мая (понедельник)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Тюмин.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:35
Должен справиться, однако
Сп62
Сп62 ответ 4m8jutf6u6s6 (раскрыть)
вчера в 20:26
Вот, вот Опейкина. Лучше б её не видеть и не слышать на матче со Спартаком.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:08
Поскольку в игре в Краснодаре оба участника повыше играющих в Питере ( Краснодар повыше Зенита, Рубин повыше НН) логичнее было заголовок иной, а именно " Левников рассудит главный матч тура Краснодар-Рубин". Но мы понимаем, что гонорар надо отрабатывать.
4m8jutf6u6s6
4m8jutf6u6s6
вчера в 17:04
Вера Опейкина прям нарасхват. На два матча назначена
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:44
Несколько незнакомых фамилий узрел...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:39
Карасю особо ничего выдумывать не надо! Главное не мешать получить Зениту три очка!))))Это я говорю без всякого подвоха если чё!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:22, ред.
Сразу зацепился за заголовок, Обычно пишут что типа "Динамо Краснодар рассудит...", или "Спартак ЦСКА рассудит..." в зависимости от того какой матч в туре центральнее, а тут Зенит Пари НН. Думаю неужели это самый центральный матч тура. Смотрю а интересный тур выходит, ни одного матча претендента на звание игры тура. Краснодар - Рубин наверное самый непредсказуемый из предсказуемых. По Спартаку понятно что у них априори игры с аутсайдерами на три результата этой весной. А я продолжу болеть за команду Слишковича, глядишь удастся зацепить очки у Локо.
Гость
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