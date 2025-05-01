Фанат сборной Испании Маноло эль‑дель‑Бомбо умер в возрасте 76 лет

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вчера, 15:23

Известный фанат сборной Испании и «Валенсии» Мануэль Касерес Артезеро по прозвищу Маноло эль‑дель‑Бомбо скончался в возрасте 76 лет.

Болельщик умер в больнице города Вила‑Реал, где находился в течение нескольких дней из‑за проблем с дыханием.

Маноло эль‑дель‑Бомбо стал знаменит во время чемпионата мира 1982. Он поддерживал испанскую национальную команду на чемпионатах мира и Европы, посетил более 400 матчей «Красной фурии».

Последней игрой для Маноло стал поединок на «Месталье» против команды Нидерландов, состоявшийся 23 марта.