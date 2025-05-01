Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Фанат сборной Испании Маноло эль‑дель‑Бомбо умер в возрасте 76 лет

вчера, 15:23

Известный фанат сборной Испании и «Валенсии» Мануэль Касерес Артезеро по прозвищу Маноло эль‑дель‑Бомбо скончался в возрасте 76 лет.

Болельщик умер в больнице города Вила‑Реал, где находился в течение нескольких дней из‑за проблем с дыханием.

Маноло эль‑дель‑Бомбо стал знаменит во время чемпионата мира 1982. Он поддерживал испанскую национальную команду на чемпионатах мира и Европы, посетил более 400 матчей «Красной фурии».

Последней игрой для Маноло стал поединок на «Месталье» против команды Нидерландов, состоявшийся 23 марта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Испания
Перевод с sport.es
Линделёф досрочно покинул матч с «Лионом» из-за травмы сына
22 апреля
Болельщик, из-за которого прервали матч «Сент-Этьен» — «Лион», арестован
21 апреля
Бывший игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП
19 апреля
В возрасте 36 лет умер воспитанник «Манчестер Юнайтед»
18 апреля
ОфициальноИгрок китайского клуба умер в 28 лет
16 апреля
Дэн Берн попал в небольшое ДТП перед игрой с «Манчестер Юнайтед»
15 апреля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 