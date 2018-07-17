«Торино» до сих пор желает заполучить Дзадзу

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17 июля 2018, 10:29

По версии источника, нападающий «Валенсии» в ближайшее время может сменить клубную прописку.



На протяжении долгого времени интерес к игроку проявляет «Торино». Итальянский клуб желает взять форварда в аренду. Однако сделка не состоится до тех пор, пока туринцы не продадут другого нападающего — Мбае Ньянга. Ориентировочная трансферная стоимость сенегальца составляет 14 миллионов евро. Как только Ньянг покинет «Торино», клуб сразу переключится на переговоры с Симоне.



Ранее интерес к футболисту также проявлял «Милан».