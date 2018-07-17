«Торино» до сих пор желает заполучить Дзадзу

По версии источника, нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза в ближайшее время может сменить клубную прописку.
На протяжении долгого времени интерес к игроку проявляет «Торино». Итальянский клуб желает взять форварда в аренду. Однако сделка не состоится до тех пор, пока туринцы не продадут другого нападающего — Мбае Ньянга. Ориентировочная трансферная стоимость сенегальца составляет 14 миллионов евро. Как только Ньянг покинет «Торино», клуб сразу переключится на переговоры с Симоне.
Ранее интерес к футболисту также проявлял «Милан».
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях