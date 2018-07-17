Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2018/2019

«Торино» до сих пор желает заполучить Дзадзу

17 июля 2018, 10:29

По версии источника, нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза в ближайшее время может сменить клубную прописку.

На протяжении долгого времени интерес к игроку проявляет «Торино». Итальянский клуб желает взять форварда в аренду. Однако сделка не состоится до тех пор, пока туринцы не продадут другого нападающего — Мбае Ньянга. Ориентировочная трансферная стоимость сенегальца составляет 14 миллионов евро. Как только Ньянг покинет «Торино», клуб сразу переключится на переговоры с Симоне. 

Ранее интерес к футболисту также проявлял «Милан»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал Сосьедад» готов предложить 8 млн евро за защитника «Леганеса»
17 июля 2018
СлухиПСЖ попробует подписать Роуза, если не сможет купить Алекса Сандро
17 июля 2018
СлухиВ «Ман Сити» не готовы платить «Реалу» 90 млн евро за Ковачича
17 июля 2018
СлухиАлекс Сандро согласился перейти в ПСЖ
17 июля 2018
СлухиЛопетеги уговорил Бэйла остаться в «Реале»
16 июля 2018
СлухиФонте может вернуться в Англию
16 июля 2018
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 