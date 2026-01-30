Матч «Индепендьенте Санта Фе» — «Спартак» 13 декабря 1959 в Боготе. Оба колумбийских вратаря и Валентин Ивакин пропустили по 3 гола каждый. Ивакин вновь парировал пенальти. «Спартак» разгромил чемпиона предыдущего сезона

1769793745

Продолжаем исследовать турне московского Спартака по Южной Америке в конце 1959 года. Что уже прояснили ранее:

В первой части были представлены все члены делегации Спартака.

Во второй статье вспомнили о Николае Озерове, который когда-то играл за дубль Спартака в воротах. И оставил прекрасные дневниковые записи о турне Спартака в 1959 году.

Третья часть была посвящена матчу Спартака с Фламенго и весёлой вечеринке обеих команд после матча.

В четвёртой части рассказано о благотворительном матче с клубом Атлетико Минейро в Белу-Оризонти.

В пятой части был рассказ о матче с уругвайским Насьоналем в Монтевидео.

В шестой же части переехали в Колумбию, рассказ о первом матче с местным Мильонариосом.

13 декабря 1959 Спартак провёл второй матч в одном и том же городе в ходе турне. В столице Колумбии на стадионе El Campin 8 декабря Спартак сыграл вничью 1:1 с клубом Мильонариос. В воскресенье 13 декабря, в предпоследний игровой день чемпионата Колумбии, Спартак встречался с клубом Санта Фе на том же стадионе.

Матч был запланирован на 15-30 местного времени. За два часа до этого на этой же арене состоялся матч чемпионата между Мильонариосом и клубом Кукута. Миллионеры победили 3:1 и досрочно стали чемпионами 1959 года.

Клубу Санта Фе призы не светили вообще, их итоговое место в текущем сезоне — 6-е. Да ведь и Спартак также завершил тот сезон на 6-м месте в чемпионате.

Хотя ожидания болельщиков перед матчем с русскими были оптимистичными. Санта Фе не блистал в ходе сезона. Но 8 декабря «кардиналы» (прозвище команды) наконец-то выиграли, после 3 поражений подряд. Их матч был как раз вынесен из предпоследнего тура (с 13 на 8 декабря), чтобы чемпионы предыдущего сезона смогли как следует подготовится к международному матчу.

Надо сказать, что Санта Фе с января до декабря 1959 сыграл всего 3 товарищеских матча с командами из других стран: в январе они сыграли 1:1 с бразильскимм Бангу, в феврале минимально победили в гостях, в Венесуэле, в июне дома обыграли бразильский Сан-Паулу 2:1.

Чемпионский сезон 1958 завершился тем, что тренер — аргентинец Хулио Токер — решил оставить свой пост. У руля команды встал другой аргентинец — Хуан Хосе Ферраро. Он был активным участником той победы в 1958, забив 19 голов, он был центрфорвардом. А было ему перед началом нового сезона 1959 года 35 лет.

Но Ферраро продолжал ставить себя в состав на матчи чемпионата. Вот, например, в сети есть такая программка или анонс к первому матчу сезона-59:

Тут интересно посмотреть расстановку игроков Санта Фе — добрая половина их примет участие в матче со Спартаком.

Сразу скажем, сезон 1959 для Санта Фе оказался провальным, Ферраро отставили, и вновь призвали Хулио Токера. Начиная с 1960 Санта Фе пошёл в гору, стали чемпионами, неплохо играли в кубке Либертадорес, команду прозвали Expresso Rojo — Красный экспресс. Но это всё будет впереди.

Тренера Токера не особо часто можно увидеть на общих фото с футболистами Санта Фе. Если встретите на фото вот этого дядечку, то это и будет Хулио Токер:

Ну, а тренера Ферраро и искать не надо — он всегда будет в качестве игрока в центре в нижнем ряду, он ведь центрфорвард.

Газета El Tiempo всегда по окончании каждого (практически) тура публиковала протоколы всех 6 проведённых матчей чемпионата страны. Но по итогам 43-го тура (выпуск от 14 декабря) были протоколы лишь 5 матчей, сыгранных именно накануне в воскресенье. А вот протокола международного матча Санта Фе — Спартак в газете не было вообще. Половина спортивной полосы ушла под матч новоиспечённых чемпионов страны Мильонариос и остальных матчей. На другой половине полосы обзор матча Спартака.

Но в этих обзорах никогда не приводили составы команд, для этого была специальная рубрика. Вот так выглядели протоколы 42 тура, матчи в воскресенье 6 декабря 1959:

Состав Санта Фе был обычный, основной. Разве, что вратарь Фернандо Фернандес редко играл в основе (в сезоне-58 всего 1 матч). Чаще матч начинал Мануло Пачеко в воротах. Фото вратаря Фернандеса найти трудновато, пока нет у меня такого.

В номере газеты El Tiempo накануне матча со Спартаком среди деталей было указано, что из-за схожести форм обеих команд — обе красно-белые — хозяева всё-таки будут играть не в своей основной форме, они играли в белом. И про мячи — первый тайм будет сыгран «югославским» (но мы-то знаем, что венгерским) мячом, который привёз с собой Спартак. А во втором тайме будет более привычный для Колумбии мяч, так называемый аргентинский.

В заметке также сказано, что наверняка будет много зрителей, которые по первой игре убедились, что Спартак классная команда и предстоит матч высшего уровня. Такие команды редко заглядывали в Колумбию.

Можно целиком привести один из абзацев того текста:

«К радости болельщиков, мы снова увидим скорость, опеку, мощные удары и класс „Спартака“, присланного нам из России, чтобы показать нам тот уровень футбола, который, честно говоря, многое перенял из Южной Америки».

Матч судил местный арбитр Карлос Ланао. Странно, но через неделю был сыгран матч между олимпийскими сборными Колумбии и Бразилии к отбору на Олимпиаду-60. Хозяева выиграли первый матч 2:0, одним из лайнсменов был Карлос Ланао, но в газете его напечатали как Hanao.

Итак, к самому матчу. Стартовый состав Спартака нам известен из воспоминаний Николая Озерова. Состав Санта Фе полностью нам не известен, в газетном отчёте фигурируют 11 фамилий, но это с учётом тех, кто выходил на замену.

По поводу замен никаких пояснений в прессе не было. В предыдущих матчах было правило трёх замен полевых игроков плюс возможность заменить вратаря. Если помните, то в матче с уругвайским Насьоналем хозяевам понадобилось провести 4 замены полевых, на что дал добро наш капитан Игорь Нетто.

В матче с Санта Фе хозяева также провели 4 замены полевых, причём одна из них была обратная. В Спартаке по данным газеты El Tiempo было также 4 замены полевых, причём все на одной минуте, на 70-й. По другим источникам (правда, не ведаю, по каким) москвичи провели и пятую замену. Но это вряд ли. В воспоминаниях Н.Озерова указаны только 4 замены.

Дадим слово Николаю Озерову:

Что касается трёх аргентинцев, то их имена известны, они все форварды, один из них и был тренером команды.

Играющий тренер Хуан Хосе Ферраро играл за сборную Аргентины в 40-х и 50-х, суперзабивным не был, но команде Санта Фе помогал изрядно. В сезоне-58 он забил 21 мяч, а в 1959 — 19. Левый инсайд Освальдо Пансутто в Санта Фе наколотил около 90 голов за 5 сезонов с 1959 по 1963. А вот третий аргентинец Альберто Пераццо и вовсе имел прозвище Totogol, забил более 100 голов за клуб за тот же период. Полное его имя Альберто Орландо Пераццо, в разных источниках его пишут и как Альберто Пераццо, и как Орландо Пераццо — у них не соскучишься.

А это Альберто Пераццо:

Но не аргентинский был день 13 декабря — никто из них не смог отличится.

В 41-м туре (28 ноября) Санта Фе играли в чемпионате в таком составе:

Мануэль Пачеко, Карлос Родригес, Сесар Альварес, Хайме Сильва, Хуан Карлос Пелегрино, Эрнандо Рейес, Марио Бустаманте, Альберто Пераццо, Хуан Хосе Ферраро, Освальдо Пансутто, Родольфо Бедьялье. В следующем туре в защите в паре с Альваресом играл Карлос Альберто Болья. Родригес играл в середине вместо Пелегрино. Вместо Бедьялье на левом краю играл Эктор «Сипа» Гонсалес. С этим последним вариантом, скорее всего, и вышли на матч со Спартаком хозяева.

Первые 600 секунд была разведка. За эти 10 минут хозяева, как написано в обзоре матча, упустили свои шансы и надежды, хотя приложили максимум усилий. Остальные 80 минут матча Спартак был полновластным хозяином положения.

Вот цветное фото одного из вариантов состава Санта Фе в 1959:

Проблемы у хозяев начались как раз по истечении первых 10 минут игры. Хотя первыми отличились как раз хозяева.

«”Белые”, проявив упорство, воспользовались неразберихой соперника и забили первый гол. Он был забит на 10-й минуте благодаря хитроумной комбинации Сипы Гонсалеса. Ивакин не выходил далеко от своих ворот. Когда он наконец вырвался вперед, Гонсалес принял отскочивший пас от Пераццо и спокойно отправил мяч мимо него».

Ответ был стремительным — через полминуты Анатолий Ильин, после выверенного паса Нетто, сравнивает счёт. Отметим, что в тексте Н.Озерова первый гол Ильина вообще не описан.

После такого молниеносного ответа спартаковцы завелись, хозяева же, напротив, были обескуражены.

На 20-й минуте Саркис Овивян, получив пас от Анатолия Исаева, ворвался в штрафную и переиграл Пачеко.

Тот же подвиг (как написала местная газета) молниеносный Овивян повторил и на 30-й минуте — Спартак уже впереди и далее только наращивал преимущество.

В газетном обзоре не уточнено, когда именно был заменён вратарь Пачеко — то ли вскорости после 3-го пропущенного гола, то ли в перерыве матча. Но факт зафиксирован — вместо Пачеко в рамке появился Фернандо Фернандес. В интервью, Пачеко говорил, что во всех трёх случаях даже не думал, что мяч залетит в ворота.

До перерыва, правда, хозяева ещё раз забили.

На 43-й минуте спартаковцы арбитр Ланао зафиксировал касание рукой мяча у спартаковца в своей штрафной. El Tiempo настаивает, что это произошло с Маслёнкиным. Николай Озеров утверждает, что нарушение было зафиксировано на капитане Игоре Нетто.

Пенальти пробивал Бустаманте, пробил сильно, но попал в корпус вратаря (так написано в газете), мяч от Ивакина отлетел вновь к бьющему — ну. тут уж Бустаманте не промахнулся. Так что формально, мяч забит с игры. А у Валентина Ивакина второй отражённый пенальти в турне, первый он парировал на Маракане.

Местный обозреватель пишет, что Ильин, Овивян, Исаев и Мишин (они и забивали) продемонстрировали 15000 зрителей мастер-класс футбола, отточенный по замыслу и великолепный по исполнению. Эти четыре игрока сыграли решающую роль в победе Спартака.

Во втором тайме Спартак обрушил на соперника всю свою мощь, что приветствовали и местные болельщики.

Свежему вратарю спартаковцы вознамерились «отгрузить» не меньше, чем предыдущему. За дело теперь взялся Исаев.

На 48-49-й минуте Понедельник выстрелил по воротам, угодил в стойку, мяч отскочил к Исаеву и тот был неумолим.

На 56-57-й мин дубль оформил Исаев — 5:2.

Нельзя сказать, что футболисты Санта Фе вовсе опустили руки. Обозреватель отметил несколько игроков — Сильва, Болья, Альварес, Бустаманте и Сипа Гонсалес — которые проявили настоящую самоотдачу.

Тренер Ферраро произвёл несколько замен среди полевых игроков. Кстати, фамилия самого аргентинца как действующего лица на поле в обзоре не упоминается.

Итак, вместо защитника Болья вышел Соса. Вместо Сипы Гонсалеса вышел Хайме Сильва. А вместо Totogol Пераццо стал играть Суарес. Скорее всего, все эти замены были сделаны в перерыве. Но и это ещё не всё.

Где-то на 65-й минуте оконфузился Панзутто — Ферраро его тут же заменил, видно по взаимной договорённости, ибо это была уже 4-я замена полевого игрока. Выпускать было уже некого, в игру вновь вошёл немного отдохнувший Сипа Гонсалес. К сожалению, кто такие Соса и Суарес, вышедшие на замену, достоверно установить не удалось, редко играли, видно.

Замены конечно не помогли. Спартак дела всё, что хотел, игра во второй половине была в основном на половине Санта Фе.

На 77-й минуте Виктор Мишин уравнивает «достижения» колумбийских вратарей — и Фернандес получает третью пробоину, 6:2. Кстати, Н.Озеров отдаёт этот гол Виктору Понедельнику.

За 7 минут до этого гола тренеры Спартака сделали сразу 4 замены. Вместо Сергея Сальникова вышел Иван Мозер. Вместо Овивяна стал играть Игорь Численко. Понедельник заменил Симоняна, а Мишин — Ильина. Некоторые наши источники (но не Озеров) утверждают, что у Спартака была и пятая замена среди полевых — ушёл Маслёнкин, а заиграл Чистяков.

В бразильских, уругвайских и теперь вот колумбийской газетах ни разу не написали правильно выходившего советского игрока, чья фамилия начиналась на «Ч». Так напишут, что получалось что-то средне-арифметическое между Численко и Чистяковым. Например, вот так — Chistlankov. Кто в действительности выходил — загадка. Н. Озеров всё-таки пишет, что Овивяна заменил Численко, а о замене центрального защитника Анатолия Маслёнкина нет ни слова.

Первый гол в матче забили хозяева, последний гол также забили они.

За 7 минут до финального свистка «монументально» (слово обозревателя) ошибся Анатолий Солдатов. Потерял мяч у своих ворот, Сипа Гонсалес тут же переадресовал его Суаресу, тот и Ивакину оформил третью пробоину.

Выходит, что третий гол соорудили вышедшие на замену игроки, хотя Гонсалес был на поле при всех 3 голах Санта Фе. Вот такие парадоксы товарищеских матчей.

Последний раз в международном матче да на своём поле Санта Фе пропускал 6 и более голов в 1951 году — аргентинскому Сан Лоренцо они уступили 4:8.

А в сезоне 1959 Санта Фе в середине августа проиграл в гостях клубу Депортиво Кали 1:7 в чемпионате страны. Тогда тоже в основе вышел Пачеко, в протоколе в скобочках вписан Фернандес — заменил. Догадайтесь, кто был тренером клуба Деп. Кали — правильно, Хулио Токер.

В январе 1960 (с 10 по 24) Санта Фе и Мильонариос играли в своей столице в турнире из 4 команд — бразильский Ботафого и Аустрия из Вены были соперниками. Зарубежным гостям Санта Фе проиграл: автрийцам 4:5, а Нилтону Сантосу, Гарринче и Загалло 2:4. Зато выиграли 2:0 у Миллионеров, заняли второе место (после бразильцев). Против Ботафого в воротах точно стоял Фернандес, без замен. А вот в первом матче против австрийцев в рамке был новый аргентинец — Леонардо Бевилакула. В команду набрали дополнительных аргентинцев.

Вратарь Мануэль Пачеко ещё поиграл за Санта Фе с 1966 по 1969. В журнале от 1963 было так:

Но это уже следующая эпоха в истории клуба Санта Фе.

А после матча со Спартаком картинки были немного другие:

Над этим рисунком красноречивая надпись: Святая вера не смогла преодолеть Железный Занавес. Ведь в переводе с испанского Санта Фе — это и есть Святая вера.

Кто у жезного занавеса узнаёте? Николай Петрович Старостин преподал урок. Но он и обещал показать настоящий спартаковский футбол. Кто в раздумьях в этом шарже догадаться не трудно.

Хуан Хосе Ферраро:

Фото с моментами самого матча практически нет. В El Tiempo было всего одно, зато знаковое.

Помните цитату из местной газеты перед матчем? Еще раз, фрагмент: «К радости болельщиков, мы снова увидим скорость, опеку, мощные удары и класс Спартака»…

А вот и иллюстрация к этой фразе, уже по ходу матча:

Даже нет необходимости вглядываться и распознавать лица — просто отлаженная командная игра, и не важно, в какой части поля этот момент был зафиксирован.

В двух голах Санта Фе активное участие принимал Эктор Сипа Гонсалес. Он появился в Санта Фе именно в 1959, играл несколько успешных в истории клуба сезонов, в 1966 перешёл в клуб Толима.

В чемпионском сезоне 1960 всё-таки два аргентинских форварда Пансутто и Пераццо, а также Сипа Гонсалес сказали своё слово в завоевании титула, и далее в Кубке Либертадорес, где дошли до полуфинала в 1961.

Слева направо: Освальдо Пансутто, Альберто Пераццо, Эктор Сипа Гонсалес.

Эктор Гонсалес был участником ЧМ -62, сыграл в двух матчах, в том числе и против сборной СССР . Прозвище «Эль Сипа» (El Zipa) пришло к нему с малой родины. Дело в том, что Эктор родился в городке Сипакира (Zipaquirá).

Это промышленный город, шахтёрский. Только добывают там не уголь, и не руду, а соль.

Помните, в прошлый раз я рассказал (ну, не я, а Игорь Нетто в журнале Огонёк) об экскурсии спартаковцев перед матчем с Санта Фе в необычный храм, высеченный из глыб соли. Ну, не совсем верные слова использовал Нетто и я вслед за ним. Нет там никаких глыб.

В этом самом городке (не более 30 км от столицы) находится место, которое современные колумбийцы признали чудом №1 в стране.

В 50-е годы в недрах залежей соли вырубили храм. Это подземное сооружение представляло из себя 4 параллельных галереи, соединённых проходами. Образовывались массивные четырёхгранные колонны. Высота этих галерей была значительная. Одновременно во всех галереях могло находится до 8 тысяч человек. В главной галерее в торце был алтарь с деревянным крестом. Подсветка была соответствующая. Всё это весьма впечатлило членов советской делегации.

Посмотрите старые фото этого чуда «невидимой» архитектуры.

До наших дней те сооружения и галереи не дожили, обветшали, их закрыли. А в 90-х годах вырубили новый вариант, с красочной подсветкой, завораживает. Именно этот новый храм и назвали первым чудом Колумбии.

По большому счёту 4 футболиста из стартового состава Санта Фе остались не выяснены — то ли играли, то ли нет со Спартаком. Играл ли сам тренер Ферраро в том матче и то неясно. Если отталкиваться от состава в ближайших матчах в конце ноября – начале декабря, то вполне могли быть на поле со старта Карлос Родригес, Карлос Пелегрино и Эрнандо Рейес. Но в газетном обзоре об этих троих нет ни слова.

Поэтому протокол матча будет с пропусками у хозяев:

85 лет назад 28 февраля 1941 г. был основан клуб Индепендьенте Санта Фе. За эти годы всякое было в истории клуба. В том числе и поражение от московского Спартака в декабре 1959 года. Правда, нынешние историки клуба этот матч чаще всего и не вспоминают, даже следов порой и не сыщешь. А мы будем помнить.