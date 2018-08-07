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«Челси» может заменить Куртуа Джеком Батлендом

07 августа 2018, 04:15

Руководство «Челси» ищет замену голкиперу Тибо Куртуа, который хочет покинуть клуб этим летом. Согласно источнику, после того, как «Эвертон» отказал «Челси» в продаже Джордана Пикфорда, одним из приоритетных вариантов для «синих» стал вратарь «Сток Сити» и сборной Англии Джек Батленд.

«Гончары» будут готовы отпустить 25-летнего голкипера за сумму около 30 млн фунтов. Ожидается, что переговоры по этому трансферу состоятся вечером 9 августа.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Челси» подготовил 100 млн евро на покупку вратаря «Атлетико» Яна Облака.

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