У клуба, принадлежащего экс-игрокам МЮ, украли трактор

У клуба «Салфорд Сити» украли трактор во время выездного матча в Национальной лиге Англии. Об этом в своём «твиттере» сообщила пресс-служба «Салфорд Сити».

Отметим, что половиной акций клуба владеют легендарные игроки «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, Пол Скоулз, Гари и Фил Невиллы, а также Никки Батт.

Unfortunately our tractor was stolen from the ground over the weekend. If anyone has any information please email andy.giblin@salfordcityfc.co.uk.



🚜 Kubota B2410, PO56 0DM

🔢 Serial No. B2410HD82047 pic.twitter.com/yfSlwVC1yP