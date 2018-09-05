Португальская бригада арбитров рассудит матч между Турцией и Россией

сегодня, 09:41

Пресс-служба УЕФА сообщает, что португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диасом обслужит матч Лиги Наций между сборными Турции и России.

Ассистентами Диаса будут Руй Таварес и Пауло Соарес, дополнительными ассистентами - Тиагу Мартинс и Жоау Пиньейру. Четвертым судьей будет Бруну Родригес.

Напомним, что накануне матча сборная России тренировалась в полном составе в Новогорске.