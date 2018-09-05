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Португальская бригада арбитров рассудит матч между Турцией и Россией

сегодня, 09:41
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия07.09.2018 в 21:45 Не начался

Пресс-служба УЕФА сообщает, что португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диасом обслужит матч Лиги Наций между сборными Турции и России. 

Ассистентами Диаса будут Руй Таварес и Пауло Соарес, дополнительными ассистентами - Тиагу Мартинс и Жоау Пиньейру. Четвертым судьей будет Бруну Родригес.

Напомним, что накануне матча сборная России тренировалась в полном составе в Новогорске.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 10:05
Посмотрим, что усатый спартач подготовил для нас.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:04
Сборной нужно готовится ))
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:57
Удачи сборной .
борька
борька
сегодня в 09:45
Самый честный судья,все будет по честному!
Ждем настоящего результата! Матча и качества игры!
Jum13
Jum13
сегодня в 09:45
В пятницу посмотрим что усатый из сборной придумал
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