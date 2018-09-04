Безбородов получил приз лучшему арбитру сезона-2017/18

Владислав Безбородов получил приз лучшему арбитру прошлого сезона РПЛ. Награду Безбородову вручили на сборе судей Премьер-Лиги.
45-летний рефери из Санкт-Петербурга был назван лучшим на исполкоме РФС 29 июня.
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|Атлетико Тукуман
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:1
|Химнасия
|-
|-
|-
Владислав Безбородов получил приз лучшему арбитру прошлого сезона РПЛ. Награду Безбородову вручили на сборе судей Премьер-Лиги.
45-летний рефери из Санкт-Петербурга был назван лучшим на исполкоме РФС 29 июня.