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Безбородов получил приз лучшему арбитру сезона-2017/18

сегодня, 22:21

Владислав Безбородов получил приз лучшему арбитру прошлого сезона РПЛ. Награду Безбородову вручили на сборе судей Премьер-Лиги. 

45-летний рефери из Санкт-Петербурга был назван лучшим на исполкоме РФС 29 июня.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:44
ВЦСПС 2:
Не, Лешка лично чемодан в ручки отдал)))
зачем чемодан, когда есть Мастер Кард)

PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:40
БЕЗБОРОДОВ-Бог тебе судья. Не забудем 2-4.
iNels
iNels
сегодня в 22:34
российское судейство в такой опе, что среди этого сброда лучшим признается такой клоун, как безбородов
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 22:32
Безбородов получил персональный геморроидальный свисток.)))
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 22:29
А КАК ЖЕ КУКУЯН?!
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 22:27
LOpp:
Федун приз вручил?
Не, Лешка лично чемодан в ручки отдал)))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:23
Есстессно на исполкоме ведь Симонян и ко рулят
LOpp
LOpp
сегодня в 22:23
Федун приз вручил?
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