Португальская бригада арбитров рассудит матч между Турцией и Россией

Пресс-служба УЕФА сообщает, что португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем обслужит матч Лиги Наций между сборными Турции и России.
Ассистентами Диаша будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, дополнительными ассистентами - Тиагу Мартинш и Жоау Пиньейру. Четвертым судьей назначен Бруну Родригеш.
Напомним, что накануне матча сборная России тренировалась в полном составе в Новогорске.
Наверное,из-за исторической аналогии существования Лиги Наций и её бездарной кончины.
Может дозрею за двое суток...
Наверное,из-за исторической аналогии существования Лиги Наций и её бездарной кончины.
Может дозрею за двое суток...
Шобы хотя бы ШБ видели...
Шобы хотя бы ШБ видели...
https://www.youtube.com/watch?v=jFQSNCnilKQ
Сегодня 09:45
В пятницу посмотрим что усатый из сборной придумал
cska plus
Сегодня 10:05
Посмотрим, что усатый спартач подготовил для нас.
___________________________________
Боты?)
Сегодня 09:45
В пятницу посмотрим что усатый из сборной придумал
cska plus
Сегодня 10:05
Посмотрим, что усатый спартач подготовил для нас.
___________________________________
Боты?)
https://www.youtube.com/watch?v=7oPiEuktdSU
Ждем настоящего результата! Матча и качества игры!
Ждем настоящего результата! Матча и качества игры!