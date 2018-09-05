  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

Португальская бригада арбитров рассудит матч между Турцией и Россией

сегодня, 09:41
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия07.09.2018 в 21:45 Не начался

Пресс-служба УЕФА сообщает, что португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем обслужит матч Лиги Наций между сборными Турции и России. 

Ассистентами Диаша будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, дополнительными ассистентами - Тиагу Мартинш и Жоау Пиньейру. Четвертым судьей назначен Бруну Родригеш.

Напомним, что накануне матча сборная России тренировалась в полном составе в Новогорске.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Безбородов получил приз лучшему арбитру сезона-2017/18
Вчера, 22:21 13
Прядкин: «Не скажу, что наши судьи хуже европейских. Их просто надо учить»
Вчера, 02:25 18
Хусаинов: «Остается только пожелать Москалеву быть предельно нейтральным»
02 сентября 5
Москалев рассудит матч между «Зенитом» и «Спартаком»
28 августа 228
Вилков не будет судить матч «Зенит» - «Спартак»
28 августа 144
Егоров отрицательно оценил работу арбитра Вилкова
28 августа 22
Обсудить
Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 15:21
sir-5:
Странно,но пока у меня не возникает ни малейшего желания осмыслить необходимость и Регламент этого вымороченного турнира,как и смотреть игру. Наверное,из-за исторической аналогии существования Лиги Наций и её бездарной кончины. Может дозрею за двое суток...
То, что у вас " не вызывает ни малейшего желания" и "дозреете ли " вы, всем абсолютно по барабану)))))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 15:19
С чабаном с любым арбитром проиграют.
Исламоголовый 2
Исламоголовый 2
сегодня в 15:18
Удачи братские ТУРЦИЯ и россия!
Коля58
Коля58
сегодня в 14:30
FROLL 001:
Да пофиг кто рассудит. Главное без травм возвратиться в клубы.
Турки играют очень грязно! Тарасовские у них учились !
Любимец
Любимец
сегодня в 14:14
Плохо дело, португалы малудушны, турки их или оближут, или застращают на свою пользу!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:49
Есть легкое, но стойкое ощущение, что заслуженные турецкие отдерут наших ЗМС)
sir-5
sir-5
сегодня в 12:35
Странно,но пока у меня не возникает ни малейшего желания осмыслить необходимость и Регламент этого вымороченного турнира,как и смотреть игру.
Наверное,из-за исторической аналогии существования Лиги Наций и её бездарной кончины.
Может дозрею за двое суток...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:06
Желаю нашей сборной победы а судьи хорошие я видел их судейство
mikysss
mikysss
сегодня в 11:54
cska plus:
Посмотрим, что усатый спартач подготовил для нас.
Его Федун пролоббировал, да? Хотя ты даже значение этого слова вряд ли понимаешь
Воин666
Воин666
сегодня в 11:41
Вообще ЗМС никакие судьи не помеха.
Воин666
Воин666
сегодня в 11:36
nikoladolgov:
Проиграют .... Португальцы не дадут победить.
И в чём же их выгода будет?
Jum13
Jum13
сегодня в 11:21
Расул Манаев:
Вам он овёс приготовил, налетай)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:17
    Перед матчем зрение у них проверьте.
    Шобы хотя бы ШБ видели...
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    сегодня в 11:11
      ВЦСПС 2
      ВЦСПС 2
      сегодня в 11:04
      Опять тренер Спартач. ))) А чеж вы летом тут из штанов выпрыгивали, да мыыы, да порвеммм. Че словами кидаться если они у вас ничего не стоят? А у кого слова ничего не стоят, мужиками не называются. Так что постите свои вирши Девочки.
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 11:00
      Тем временем в сборной разрабатывается хитрый план, что делать если проигрыш))
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 10:42
      Спартач тренер это не к добру. Гыгыгы
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 10:42
      Да пофиг кто рассудит. Главное без травм возвратиться в клубы.
      Антон Трифонов
      Антон Трифонов
      сегодня в 10:41
      Черчесов: Без Лапочкина будет трудно)
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 10:38
      Дед за ЦСКА:
      Ни чего хорошего не жду. Удачи не пожелаю, нет смысла (её не будет).
      С уссатым недотренером игры как не было так и не будет.
      Георгий Додонов
      Георгий Додонов
      сегодня в 10:37
      Какая нам разница.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:32
      Два брата акробата))
      удав
      удав
      сегодня в 10:20
      думаю ничья при хорошем качестве игры нас устроит, турки далеко не слабый соперник да еще и поддержка будет у них наверняка на уровне
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 10:18
      Ни чего хорошего не жду. Удачи не пожелаю, нет смысла (её не будет).
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 10:17
      Проиграют .... Португальцы не дадут победить.
      makkie
      makkie
      сегодня в 10:06
      Jum13
      Сегодня 09:45
      В пятницу посмотрим что усатый из сборной придумал


      cska plus
      Сегодня 10:05
      Посмотрим, что усатый спартач подготовил для нас.
      ___________________________________

      Боты?)
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 10:05
      Посмотрим, что усатый спартач подготовил для нас.
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 10:04
      Сборной нужно готовится ))
      EAGuar As
      EAGuar As
      сегодня в 09:57
      Удачи сборной .
      борька
      борька
      сегодня в 09:45
      Самый честный судья,все будет по честному!
      Ждем настоящего результата! Матча и качества игры!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100