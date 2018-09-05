Португальская бригада арбитров рассудит матч между Турцией и Россией

сегодня, 09:41

Пресс-служба УЕФА сообщает, что португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем обслужит матч Лиги Наций между сборными Турции и России.

Ассистентами Диаша будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, дополнительными ассистентами - Тиагу Мартинш и Жоау Пиньейру. Четвертым судьей назначен Бруну Родригеш.

Напомним, что накануне матча сборная России тренировалась в полном составе в Новогорске.