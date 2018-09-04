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Прядкин: «Не скажу, что наши судьи хуже европейских. Их просто надо учить»

сегодня, 02:25

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи «Футбол России» высказался на тему качества работы российских арбитров.

Посещаемость в РПЛ возросла в два раза. Это эффект чемпионата мира, новых арен и работы клубов.

Что касается судейства, то я не хотел бы это обсуждать. Это независимый орган. Мы с главой судейского комитета Александром Егоровым были недавно на матче «Арсенал» - «Ростов», обсуждали некоторые моменты. Есть, конечно, ошибки, но предвзятости я не вижу. Не хочу сказать, что наши судьи хуже европейских, но их надо учить, учить и учить.

В 6-м туре чемпионата России большое количество критики досталось главному арбитру матча «Зенит» - «Спартак» Владимиру Москалёву.

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