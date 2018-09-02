Хусаинов: «Остается только пожелать Москалеву быть предельно нейтральным»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 2:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 51’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 52’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 8’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:0 Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 Идет первый тайм, 5’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
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Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Хусаинов: «Остается только пожелать Москалеву быть предельно нейтральным»

сегодня, 15:11

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Владимира Москалева на центральный матч 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

Исходя из кадровых проблем, у Александра Егорова (глава Департамента судейства и инспектирования РФС. - Прим.) было не так много вариантов. Надо же назначить арбитра из нейтрального города. Хотя уже давно все перемешалось: Артемка Дзюба - москвич, в каждом клубе есть легионеры. Главное, чтобы уровень мастерства соответствовал. Учитывая кадровый дефицит, Москалев – оптимальная кандидатура. Другие арбитры накосячили не по судейским вопросам, а исключительно по злоупотреблению служебным положением. Вилков - красавчик!

Нам остается только пожелать Москалеву быть предельно нейтральным во всех игровых ситуациях, не обращая внимания на то, кто в какой футболке. Как говорил великий патриарх советского и российского футбола Николай Петрович Старостин, потеряно может быть все, кроме чести. Можно ошибиться, не ошибается только Господь Бог. Но эта ошибка должна быть только из-за человеческого фактора. 

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 16:14
Как Лампочкин :)
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 15:29
трудно быть нейтральным к газспрёмовским деньгам...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:22
Чем больше Хусаинов говорит, тем больше понимаешь, что не зря его битами в подъезде отоварили)
311
311
сегодня в 15:17
Хусаинов, который не скрывает, что с детства болеет за Спартак и на годы судейства которого пришлось большинство бромантановых чемпионств 90-х призывает к нейтральности! Конечно, судья должен быть нейтральным, но не Хусаинову об этом говорить!)
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