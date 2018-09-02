Хусаинов: «Остается только пожелать Москалеву быть предельно нейтральным»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Владимира Москалева на центральный матч 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

Исходя из кадровых проблем, у Александра Егорова (глава Департамента судейства и инспектирования РФС . - Прим.) было не так много вариантов. Надо же назначить арбитра из нейтрального города. Хотя уже давно все перемешалось: Артемка Дзюба - москвич, в каждом клубе есть легионеры. Главное, чтобы уровень мастерства соответствовал. Учитывая кадровый дефицит, Москалев – оптимальная кандидатура. Другие арбитры накосячили не по судейским вопросам, а исключительно по злоупотреблению служебным положением. Вилков - красавчик!

Нам остается только пожелать Москалеву быть предельно нейтральным во всех игровых ситуациях, не обращая внимания на то, кто в какой футболке. Как говорил великий патриарх советского и российского футбола Николай Петрович Старостин, потеряно может быть все, кроме чести. Можно ошибиться, не ошибается только Господь Бог. Но эта ошибка должна быть только из-за человеческого фактора.