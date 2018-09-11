Кирикеш перенес операцию и проведет без футбола от 4 до 6 месяцев

Защитник «Наполи» Влад Кирикеш сегодня перенес операцию в связи с травмой крестообразных связок колена. Об этом сообщил врач сборной Румынии.

Я общался с Кирикешем после операции. К счастью, она прошла хорошо, но должен признать, что такие травмы требуют длительного лечения.

Я рад, что он сохраняет дух бойца, но ему предстоит долгий период реабилитации. Спустя четыре-шесть месяцев он снова сможет играть, хотя многое зависит от того, как отреагирует его организм.