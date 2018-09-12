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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Марсело стал 18-м человеком из «Реала», у кого были проблемы с налоговой

сегодня, 14:14

Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Марсело стал 18-м человеком из мадридского клуба, у кого возникали проблемы с испанской налоговой. 

Недавно отмечалось, что Марсело признан виновным в нарушении налогового законодательства Испании. Бразильский футболист достиг договоренности с прокуратурой Испании о четырехмесячном тюремном сроке условно и штрафе за неуплату налогов.

Ранее проблемы с налоговой также имели: Криштиану Роналду, Лука Модрич, Хамес Родригес, Пепе, Роберто Карлос, Хаби Алонсо, Рикарду КарвальюФабиу Коэнтрау, Месут Озил, Анхель Ди МарияШукер, Жозе Моуриньо, Миятович, Лоренсо СансФигу и Сальгадо.

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BarsfanBaku
BarsfanBaku
сегодня в 15:43
что та не пойму , админы что разлюбили Реал ? обычно читал про Барсуков что все они налогово кидальщики . а тут все звёзды в сборе .
самый добрый
самый добрый
сегодня в 15:32
    RUSTY8
    RUSTY8
    сегодня в 15:31
    открыли Америку, секреты матритского двора)))
    вы лучше скажите о наркоденьгах переца, его колумбийскую "прачечную", банковские аферы))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 15:21
    Страшно подумать что бы было, если бы у нас так налоговая работала.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    сегодня в 14:28
    а кто то когда то кричал уголовники на игроков Барсы
    Ekkimukk
    Ekkimukk ответил Igo0rek
    сегодня в 14:25
    Сальгадо аж два раза? xD
    Подправили, спасибо.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 14:23
    Явно не последний :)
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 14:22
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 14:21
      Сальгадо аж два раза? xD
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