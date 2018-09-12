Марсело стал 18-м человеком из «Реала», у кого были проблемы с налоговой

сегодня, 14:14

Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Марсело стал 18-м человеком из мадридского клуба, у кого возникали проблемы с испанской налоговой.

Недавно отмечалось, что Марсело признан виновным в нарушении налогового законодательства Испании. Бразильский футболист достиг договоренности с прокуратурой Испании о четырехмесячном тюремном сроке условно и штрафе за неуплату налогов.

Ранее проблемы с налоговой также имели: Криштиану Роналду, Лука Модрич, Хамес Родригес, Пепе, Роберто Карлос, Хаби Алонсо, Рикарду Карвалью, Фабиу Коэнтрау, Месут Озил, Анхель Ди Мария, Шукер, Жозе Моуриньо, Миятович, Лоренсо Санс, Фигу и Сальгадо.